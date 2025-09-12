جوجل تطلق تبويب "المشتريات" في Gmail لتتبع الشحنات وتنظيم البريد

وكالات

أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لخدمة البريد الإلكتروني "جيميل" على الهواتف الذكية والويب، يتيح للمستخدمين تتبع رسائل الشحن والتسليم الخاصة بمشترياتهم بصورة أكثر تنظيمًا.

ويضيف التحديث تبويبا جديدا باسم "المشتريات – Purchases" يجمع جميع رسائل التسليم في مكان واحد، ويمكن الوصول إليه من القائمة الجانبية للتطبيق، مع استمرار ظهور الطرود المتوقع وصولها في اليوم نفسه ضمن بطاقات خاصة في صندوق الوارد الأساسي، إلى جانب خيارات مباشرة مثل "عرض العنصر" و"تتبع الطرد" دون الحاجة للعودة إلى البريد الأصلي.

ويمنح التبويب الجديد المستخدمين أداة عملية لتتبع الطلبات من مختلف المتاجر الإلكترونية بسهولة، حيث من المقرر أن يبدأ ظهوره في الحسابات الشخصية اعتبارًا من اليوم، وفق ما أعلنت جوجل عبر موقعها الرسمي.

كما حدّثت الشركة تبويب "العروض الترويجية – Promotions" في "جيميل"، ليصبح ترتيب الرسائل وفق معيار "الأكثر صلة" استنادًا إلى تفاعل المستخدم مع المتاجر والشركات في السابق، إلى جانب إرسال تنبيهات بشأن العروض التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء.

وأوضحت جوجل أن هذه التغييرات ستظهر تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى تقليل الفوضى في صندوق الوارد الأساسي، وتمكين المستخدمين من الوصول السريع إلى الرسائل الأهم المرتبطة بالمشتريات والشحنات، بما يعزز تجربة الاستخدام ويجعل "جيميل" أكثر ذكاءً في إدارة البريد اليومي.