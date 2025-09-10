مركبة أمريكية تكشف عن أدلة قوية على وجود حياة قديمة على المريخ

مركبة أمريكية تكشف عن أدلة قوية على وجود حياة قديم

(أ ب)

أعلن علماء اليوم الأربعاء أن مركبة الفضاء الأمريكية “بيرسيفرانس” التابعة لوكالة ناسا رصدت صخورا في قناة نهر جافة على سطح المريخ، قد تحتوي على علامات محتملة لكائنات حية دقيقة عاشت على الكوكب الأحمر في العصور الغابرة.

وأكد العلماء أن النتائج الأولية تفتح الباب أمام احتمالات مثيرة، لكنها تتطلب تحليلًا دقيقًا للعينات في مختبرات على الأرض قبل التوصل إلى أي استنتاجات مؤكدة.

وتتجول “بيرسيفرانس” على المريخ منذ عام 2021، وهي مجهزة بمثقاب لاختراق الصخور وأنابيب لحفظ العينات من المناطق التي تعتبر الأكثر ملاءمة لاستضافة الحياة قبل مليارات السنين.

ومن المقرر أن تُعاد هذه العينات إلى الأرض، لكن خطط الإعادة تم تأجيلها مؤقتًا بينما تبحث ناسا عن خيارات أسرع وأقل تكلفة لإتمام المهمة.