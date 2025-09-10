إعلان

مركبة أمريكية تكشف عن أدلة قوية على وجود حياة قديمة على المريخ

09:46 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

مركبة أمريكية تكشف عن أدلة قوية على وجود حياة قديم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

أعلن علماء اليوم الأربعاء أن مركبة الفضاء الأمريكية “بيرسيفرانس” التابعة لوكالة ناسا رصدت صخورا في قناة نهر جافة على سطح المريخ، قد تحتوي على علامات محتملة لكائنات حية دقيقة عاشت على الكوكب الأحمر في العصور الغابرة.

وأكد العلماء أن النتائج الأولية تفتح الباب أمام احتمالات مثيرة، لكنها تتطلب تحليلًا دقيقًا للعينات في مختبرات على الأرض قبل التوصل إلى أي استنتاجات مؤكدة.

وتتجول “بيرسيفرانس” على المريخ منذ عام 2021، وهي مجهزة بمثقاب لاختراق الصخور وأنابيب لحفظ العينات من المناطق التي تعتبر الأكثر ملاءمة لاستضافة الحياة قبل مليارات السنين.

ومن المقرر أن تُعاد هذه العينات إلى الأرض، لكن خطط الإعادة تم تأجيلها مؤقتًا بينما تبحث ناسا عن خيارات أسرع وأقل تكلفة لإتمام المهمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركبة الفضاء الأمريكية بيرسيفرانس وكالة ناسا المريخ الحياة على المريخ كائنات حية دقيقة الكوكب الأحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه