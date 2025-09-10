متى يحدث الاعتدال الخريفي الذي يتساوى فيه الليل والنهار؟

وكالات

يشهد العالم يوم الاثنين 22 سبتمبر لحظة مميزة، حيث يتساوى طول الليل والنهار تقريبا في جميع أنحاء الأرض مع بدء الخريف رسميا في نصف الكرة الشمالي، إذ يكون محور الأرض في هذا اليوم في مواجهة الشمس، ما يؤدي إلى تساوي ساعات النهار والليل تقريبا.

بداية الخريف فلكيا

وبينما يعتبر الأول من سبتمبر بداية الخريف عند خبراء الأرصاد الجوية، يحدد علماء الفلك بداية الموسم من خلال الاعتدالين والانقلابين، وهما نقاط رئيسية في مدار الأرض حول الشمس تغيّر زاوية ومدة سقوط أشعة الشمس.

تفاصيل الاعتدال الخريفي 2025

وفقا لموقع Time and Date، يقع الاعتدال الخريفي هذا العام يوم الاثنين 22 سبتمبر عند الساعة 2:19 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:19 بالتوقيت العالمي). شمال خط الاستواء، ينتهي الصيف ويبدأ الخريف، بينما جنوب خط الاستواء ينتهي الشتاء ويبدأ الربيع.

لحظة عبور الشمس خط الاستواء

الاعتدال الخريفي هو اللحظة التي تعبر فيها الشمس خط الاستواء متجهة جنوبا، حيث عند هذه النقطة لا يميل محور الأرض نحو الشمس أو بعيدا عنها، فينتج توازن شبه كامل في الضوء والظلام.

لماذا لا يتساوى الليل والنهار تماما؟

رغم أن كلمة "اعتدال" تعني "تساوي الليل"، إلا أن الظاهرة ليست دقيقة تماما بسبب انكسار أشعة الشمس يبدو النهار أطول قليلا من الليل.

عند خط الاستواء مثلا، يستمر النهار 12 ساعة و6 دقائق تقريبا، وتزداد هذه المدة تدريجيا كلما ابتعدنا شمالا.

مشاهد فلكية وثقافية مدهشة

في يوم الاعتدال يمكن ملاحظة أن الشمس تغرب تماما في الغرب، وهي ظاهرة تحدث فقط في اعتدالي سبتمبر ومارس.

و كثير من الحضارات القديمة ربطت هذه اللحظة بظواهر معمارية، مثل ظلال هرم كوكولكان في المكسيك أو ظلال معبد أنغكور وات في كمبوديا.

نهاية الخريف وبداية الشتاء

يستمر الخريف في نصف الكرة الشمالي حتى الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر، وهو أقصر يوم في السنة بعد ذلك تبدأ الأيام بالازدياد تدريجيًا حتى الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2026.