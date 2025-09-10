آبل تمدد المزايا المجانية للأقمار الصناعية لعام إضافي

كتب- محمود الهواري

أعلنت شركة آبل عن تمديد فترة الاستخدام المجاني لحزمة مزايا الأقمار الصناعية في هواتف آيفون 14 وآيفون 15 لمدة عام إضافي، ليستمر التمتع بها حتى سبتمبر 2026 بدلًا من المواعيد السابقة لانتهاء الخدمة.

الإعلان تزامن مع إطلاق آيفون 17 وأجهزة جديدة

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع الكشف عن هواتف آيفون 17، وهاتف آيفون آير، والإصدارات الجديدة من ساعات آبل الذكية وسماعات AirPods Pro 3، ما يعكس استراتيجية الشركة في تقديم مزايا إضافية للمستخدمين الحاليين.

من يشملهم التمديد

أكدت آبل أن التمديد ينطبق على كافة مستخدمي آيفون 14 وآيفون 15 الذين فعّلوا أجهزتهم في الدول الداعمة لخدمات آبل عبر الأقمار الصناعية قبل منتصف ليلة التاسع من سبتمبر الجاري.

تفاصيل المزايا

توفر حزمة الأقمار الصناعية خدمات الطوارئ SOS، والرسائل النصية، وخدمة Find My، والمساعدة على الطرق، وذلك في الأماكن التي لا تتوفر فيها تغطية شبكات الاتصال أو اتصال الواي فاي. وتعتمد آبل في تشغيل هذه الخدمات على شراكتها مع شركة Globalstar المتخصصة في الاتصالات الفضائية

إمكانية فرض رسوم مستقبلا

كان من المقرر انتهاء المدة المجانية لمزايا الأقمار الصناعية في هواتف آيفون 15 هذا الشهر، بينما كان المفترض توقفها في آيفون 14 منذ سبتمبر 2024، لكن آبل مددت الخدمة أكثر من مرة.

ورغم أن القرار قد يشير إلى نية مستقبلية لفرض رسوم على هذه المزايا، إلا أن الشركة لم تعلن عن أي خطط تسعير حتى الآن، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال استمرار الخدمة مجانًا في ظل أهميتها لإنقاذ الأرواح في المواقف الطارئة.