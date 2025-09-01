وكالات

يستعد تطبيق واتساب لإطلاق ميزة مبتكرة لمستخدمي أندرويد تتيح التواصل مع أي شخص حول العالم باستخدام اسم المستخدم فقط، دون الحاجة لمعرفة رقم الهاتف.

وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في طريقة اكتشاف الأشخاص والتواصل على التطبيق، حيث ستسهل الوصول إلى المستخدمين الجدد مع الحفاظ على الخصوصية والأمان.

وسيتمكن المستخدمون عبر زر الإجراءات العائم في علامة تبويب "الدردشات" من كتابة اسم المستخدم في شريط البحث، ليقوم واتساب بالبحث داخل أنظمته عن الحساب المطلوب حتى لو لم يكن ضمن جهات الاتصال لديهم.

وفي حال العثور على تطابق، سيظهر الحساب في نتائج البحث مع إمكانية عرض صورة الملف الشخصي، وفقًا لإعدادات الخصوصية، بحسب موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وبمجرد ظهور النتائج، يمكن بدء محادثة مباشرة مع الشخص دون الحاجة لرقم هاتفه، مع استمرار تشفير المحادثات من طرف إلى طرف لضمان حماية الرسائل والمكالمات.

وسيحتفظ المستخدمون بجميع ميزات المحادثات العادية، بما في ذلك إرسال الوسائط، الرسائل الصوتية، والمستندات.

وستظهر المحادثة في تبويب "الدردشات" إلى جانب المحادثات الحالية، لتسهيل إدارتها ومتابعتها. ومن الجدير بالذكر أن اسم المستخدم لن يسمح بإخفاء الحساب من نتائج البحث، إذ يهدف النظام لتسهيل اكتشاف الأشخاص الجدد دون مشاركة أرقام الهواتف.

ولضمان مزيد من التحكم والخصوصية، يمكن للمستخدمين تفعيل مفتاح اسم المستخدم الاختياري، الذي يعمل كرمز مرور للرسائل الأولى، بينما أنه إذا لم يكن المرسل على دراية بالمفتاح، فلن يتمكن من بدء التواصل، ما يضيف طبقة أمان إضافية لمن يرغب في حماية خصوصيته.

وتغطي ميزة البحث عبر اسم المستخدم جميع أنحاء العالم، ما يتيح اكتشاف والتواصل مع الأشخاص خارج جهات الاتصال الشخصية، بما في ذلك مستخدمين في بلدان أخرى.

ويظل نظام اسم المستخدم اختياريا، بحيث يمكن الاستمرار في استخدام واتساب برقم الهاتف التقليدي لمن يفضل ذلك.

ويواصل فريق واتساب تطوير هذه الميزة، ومن المتوقع إطلاقها في تحديث مستقبلي لمستخدمي أندرويد، لتصبح خطوة جديدة نحو تحسين تجربة التواصل وتسهيل اكتشاف المستخدمين الجدد حول العالم.