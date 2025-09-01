وكالات

كشفت تقارير حديثة أن الصين طورت أول شريحة "متعددة الترددات" في العالم، قادرة على دعم جميع نطاقات التردد اللاسلكي للمستهلكين في مكون واحد صغير الحجم، استعدادا لانطلاق أجهزة الجيل السادس (6G) المتوقع حول عام 2030.

ويتوقع أن توفر هذه الشريحة سرعات بيانات تتجاوز 100 جيجابت في الثانية، مما يمكن المستخدمين من تنزيل أفلام عالية الدقة 8K خلال ثوان قليلة.

ووفقا لمجلة Nature، ستعمل الشريحة الجديدة عبر كامل الطيف اللاسلكي من 0.5 جيجاهرتز إلى 115 جيجاهرتز، شاملا النطاقات المستخدمة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وكذلك موجات المليمتر والتيراهرتز عالية النطاق.

وبفضل هذه التقنية، يمكن للأجهزة الانتقال بسلاسة بين ترددات منخفضة في المناطق النائية إلى ترددات عالية في المدن، مع الحفاظ على استقرار وجودة الاتصال.

وتتطلب أجهزة الجيل الخامس حاليا استخدام عدة أنظمة راديو منفصلة لتغطية كامل الطيف اللاسلكي، بينما سيمكن هذا المكون الجديد من معالجة جميع الترددات في شريحة واحدة بحجم ظفر الإبهام، ما يقلل من حجم الأجهزة المحمولة ويزيد من كفاءتها في استهلاك الطاقة.

وقال البروفيسور وانغ شينغجون من جامعة بكين: "توفر نطاقات التردد العالي، مثل الموجات المليمترية والتيراهرتز، نطاقا تردديا واسعا للغاية وزمن وصول منخفضا، مما يجعلها مثالية لتطبيقات مثل الواقع الافتراضي والجراحة المجسمة".

وأضاف أن الشريحة قادرة على ضبط الترددات في أقل من 180 ميكروثانية، أسرع بمئات المرات من غمضة عين، وتقديم سرعات بيانات أحادية القناة تفوق 100 جيجابت في الثانية، أي أسرع بنحو 100 مرة من سرعة تنزيل بيانات الهاتف المحمول في المناطق الريفية بالولايات المتحدة.