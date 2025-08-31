اكتشاف زاحف عملاق منقرض كان يفترس الديناصورات

وكالات

كشف فريق من الباحثين عن نوع منقرض من الزواحف المفترسة يدعى Kostensuchus atrox، وهو قريب عملاق للتماسيح عاش في الأرجنتين قبل نحو 70 مليون عام خلال العصر الطباشيري.

وتشير الدراسة، التي نشرت حديثا في مجلة بلوس ون، إلى أن هذا الحيوان كان قادرا على افتراس الديناصورات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعله منافسا لأكبر الكائنات المفترسة في ذلك العصر.

وتم العثور على الهيكل العظمي المتحجر للمخلوق عام 2020 في منطقة باتاغونيا جنوب الأرجنتين، حيث قدر العلماء طوله بحوالي 3.5 أمتار ووزنه قرابة 250 كيلوجرامًا.

ويتميز هذا الحيوان بخطم عريض، وأسنان كبيرة، وأطراف أمامية قوية مكنته من الصيد بمهارة، إذ يشير الباحثون إلى أن ما يزيد عن 70% من غذائه كان يعتمد على اللحوم.

وسمي المخلوق باسم كوستنسوتشوس أتروكس، نسبة إلى رياح "كوستين" الشهيرة في باتاغونيا، وإلى الإله المصري "سوبك" ذو رأس التمساح.

ويعد هذا النوع واحدا من أكثر نماذج مجموعة "التمساحيات البيروسوصورية" اكتمالا على الإطلاق، ما يتيح فرصة نادرة لفهم تطور هذه الفصيلة المنقرضة.

وأوضح عالم الحفريات فرناندو نوفاس، المؤلف الرئيسي للدراسة والباحث في المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية (CONICET)، أن هذا الاكتشاف يؤكد أن الديناصورات لم تكن المهيمن الوحيد في بيئتها، بل عاشت إلى جانب كائنات أخرى لا تقل شراسة.

وقال نوفاس: "خلال العصر الطباشيري، كانت التماسيح الأرضية متنوعة ووفيرة بشكل لافت في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، وشملت أنواعًا صغيرة وكبيرة، نباتية ولاحمة، ما جعل هذه القارات بحق أرض التماسيح.

وفي المنطقة نفسها، كان قد جرى اكتشاف ديناصور لاحم ضخم يُعرف باسم مايب ماكروثوراكس عام 2022، بطول يصل إلى 10 أمتار.

ورغم أن K. atrox كان أصغر حجما، إلا أنه تمكن من منافسة مثل هذه المفترسات على موارد الغذاء بفضل قدرته على صيد الديناصورات الأصغر حجما.