بطارية وأداء.. ما السر الذي ينقذ هاتفك من الأعطال؟

وكالات

قد يظن البعض أن إعادة تشغيل الهاتف أو الحاسوب أمر غير ضروري، لكن الحقيقة أنها خطوة أساسية للحفاظ على كفاءة الجهاز.

فالأجهزة الإلكترونية ليست مثالية، ومع الاستخدام المستمر تتعرض البطارية والذاكرة والبرامج لضغط كبير يؤدي أحيانا إلى بطء أو أعطال مفاجئة، لذا من المهم إعادة التشغيل كحل بسيط وفعال.

ونصح خبراء التقنية بإعادة تشغيل الهاتف مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، حيث يُفضل إيقاف تشغيل الجهاز لدقيقة واحدة ثم تشغيله مجددًا.

وأضاف الخبراء أن هذه الخطوة تساعد على تجنب استنزاف البطارية المفاجئ الناتج عن بقاء التطبيقات مفتوحة في الخلفية، وتقلل من الأعطال التي قد تنتج عن تثبيت أو حذف التطبيقات.

وتساعد إعادة التشغيل على إصلاح الأعطال المؤقتة واستعادة الجهاز لوضعه الطبيعي إذا توقف عن الاستجابة أو تجمد فجأة، كما أنها تمسح البيانات غير المهمة المتراكمة في الذاكرة المؤقتة، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين الأداء.

وقال الخبراء إن العديد من التحديثات التي يحصل عليها نظام التشغيل لا تكتمل إلا بعد إعادة تشغيل الجهاز، إضافة إلى أنها قد تحل مشكلات الاتصال بالشبكة أو الإعدادات التي لا تعمل بشكل صحيح.