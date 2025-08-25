وكالات

تتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) احتمال ظهور ظاهرة النينيا خلال فصل الخريف وبداية الشتاء، لكن من غير المرجح أن تصل إلى مستويات قياسية، بينما أكد خبراء الأرصاد الجوية أن الظروف قد تتطور، لكنها ربما تكون ضعيفة ومؤقتة.

وبحسب توقعات NOAA، النينيا تمثل المرحلة الباردة من ظاهرة النينيو - التذبذب الجنوبي (ENSO)، وهي نمط مناخي طبيعي مرتبط بتغير درجات حرارة الغلاف الجوي والمحيط الهادئ الاستوائي.

وأثناء النينيا، يتجه التيار النفاث شمالا، جالبا معه شتاء أكثر برودة ورطوبة إلى شمال الولايات المتحدة، في حين يشهد الجنوب ظروفًا أكثر دفئا وجفافا، كما تميل النينيا إلى زيادة نشاط الأعاصير فوق المحيط الأطلسي.

وظهرت الظروف المرتبطة بهذه الظاهرة لفترة قصيرة خلال الشتاء الماضي، لكنها لم تستمر بما يكفي لتُسجل كنينيا رسمية.

وتشير أحدث توقعات ENSO إلى احتمالية تكرار حالة مشابهة في الأشهر المقبلة، مع توقعات بنسبة 21% لفترة يوليو–سبتمبر، ترتفع إلى أكثر من 50% خلال الفترات الثلاثية الممتدة بين سبتمبر ويناير ومع ذلك، لا يتوقع الخبراء حدوث تحولات مناخية كبيرة.

وقالت إيميلي بيكر، أستاذة الأبحاث في جامعة ميامي والكاتبة الرئيسية لمدونة ENSO التابعة لـ NOAA، لموقع " Live Science"إذا تشكلت النينيا، فستكون ضعيفة، ولن تؤثر بشكل كبير خلال الشتاء."

يُذكر أن دورة ENSO تتألف من مرحلة دافئة من النينيو تليها مرحلة باردة من النينيا كل سنتين إلى سبع سنوات في المتوسط، وتستمر كل مرحلة نحو 9–12 شهرا، لكن توقيتها قد يختلف ويصعب التنبؤ به.

ويتم تحديد هذه المراحل بتغيرات حرارة سطح البحر في منطقة النينيو في شرق ووسط المحيط الهادئ، وتحولات في الظروف الجوية تؤثر على التيار النفاث.

كان من المتوقع دخول النينيا الصيف الماضي، لكن الظروف لم تتطور إلا في ديسمبر، ما قلل من قوة الظاهرة قبل الشتاء.

ولعبت درجات حرارة المحيط الأعلى من المتوسط العام الماضي دورا في هذا التأخير، إذ شهدت الأرض ظاهرة النينيو بين مايو 2023 ومارس 2024، مسببة ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة. ورغم ذلك، استمر الاحترار العالمي بفعل تغير المناخ.