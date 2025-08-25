كتب- محمود الهواري:

قبل الطفرة الكبرى في صناعة الهواتف الذكية، كانت الهواتف المحمولة التقليدية ذات الأزرار تملأ حياتنا اليومية بأشكالها وأحجامها المختلفة.

ورغم بساطة تلك الهواتف وإمكانياتها المحدودة، كانت هذه الأجهزة رائدة في زمنها، إذ كانت تملأ الجيوب والحقائب وترافق الناس في شوارعهم وزوايا حياتهم، قبل أن تحل شاشات اللمس المتطورة ذات الإمكانيات العالية محلها وتغير قواعد اللعبة بالكامل.

ومن بين هذه الهواتف الرائدة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الهواتف المحمولة موتورولا داينا تاك، MicroTAC، StarTAC، نوكيا 3310، نوكيا 6600، سلسلة نوكيا كوميونيكيشن، موتورولا Razr V3، سامسونج SGH، سوني إريكسون Z530i، سوني إريكسون W810، وبلاك بيري بيرل.

موتورولا داينا تاك

عرف هاتف موتورولا داينا تاك في ثمانينيات القرن الماضي كأيقونة للهواتف المحمولة المبكرة، إذ كان ضخما وثقيلا، ويكلف حوالي 3995 دولارا، ويمنح 30 دقيقة من التحدث بعد شحن طويل، قبل أن تتحول وحدات داينا تاك الأصلية اليوم إلى قطع نادرة لهواة الجمع بأسعار تتجاوز 21,000 دولار.

MicroTAC وStarTAC

قدم هاتف MicroTAC عام 1989، تصميما شبه قابل للطي، ثم StarTAC عام 1996، أول هاتف صدفي قابل للطي، مزود ببطاريات ليثيوم أيون ورسائل نصية قصيرة وتنبيهات اهتزازية، وكان تصميمه خفيف وأنيق بما يكفي لتعليقه على الحزام.

نوكيا

أحدث نوكيا 3310 ضجة في أواخر عام 2000 بفضل متانته الخارقة ومدة البطارية الطويلة التي تصل إلى 260 ساعة استعداد، وقدم لعبة Snake II الشهيرة وأغطية Xpress-On القابلة للتبديل لإضفاء لمسة شخصية.

أما نوكيا 6600 عام 2003، فكان هاتفا متقدما بنظام تشغيل سيمبيان 7.0، وشاشة ملونة، وكاميرا VGA، وبلوتوث، وقدرات لتشغيل التطبيقات، ما جعله بمثابة كمبيوتر جيب صغير.

سلسلة نوكيا كوميونيكيشن مثل 9000 و9210 و9500 وE90، جمعت بين الهاتف المحمول والكمبيوتر الصغير، مع شاشات ملونة، لوحة مفاتيح كاملة، واي فاي، GPS، وكاميرات متعددة، لتصبح خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يحتاجون أكثر من مجرد مكالمات ورسائل نصية.

موتورولا Razr وسامسونج

أعاد موتورولا Razr V3 عام 2004 تعريف الهواتف القابلة للطي، مع تصميم رقيق وألمنيوم مصقول وشاشة خارجية صغيرة، وحقق مبيعات هائلة تجاوزت 130 مليون وحدة رغم مواصفاته المتواضعة.

قدمت سامسونج سلسلة SGH مع هواتف مثل SGH-D500 وSGH-E700، التي جمعت بين الأناقة والميزات المتقدمة، مثل كاميرات ملونة، بلوتوث، مشغل MP3، وشاشات TFT نابضة بالحياة، ما أكسبها جوائز عالمية واعترافا دوليا.

سوني إريكسون وبلاك بيري

صدر هاتف سوني إريكسون Z530i عام 2006 ليجسد روح الهواتف القابلة للطي، ببطاقات ذاكرة قابلة للتوسيع ونغمات MP3، بينما تميز W810 من نفس الشركة بقدرات موسيقية عالية وجودة صوت ممتازة، مع كاميرا قوية للمستخدمين الباحثين عن الترفيه والعملية في آن واحد.

أما بلاك بيري بيرل عام 2006، فقد وسّع جمهور بلاك بيري ليشمل المستخدمين العاديين، مع لوحة مفاتيح مبتكرة "شور تايب" وكرة تتبع للتنقل، ودعم BBM للدردشة المشفرة، ما جعله هاتفا محبوبا لدى المراهقين والشباب وترك أثرا عميقا في عصره.