مميزات وعيوب جوجل Pixel 10 Pro XL.. هل ينافس آيفون؟

كتب- محمود الهواري:

خلال الأيام الماضية أعلنت شركة جوجل عن أحدث سلسلة هواتفها الذكية Pixel 10، والتي جاءت بتصميم مميز وتحسينات قوية على مستوى الأداء و الكاميرات والبطارية.

وتضم السلسلة الجديدة أكثر من إصدار لتلبية احتياجات المستخدمين، منها نسخة Pixel 10 Pro XL التي تمتلك مواصفات متقدمة.

شاشة Pixel 10 Pro XL

الهاتف مزود بشاشة LTPO OLED بقياس 6.8 بوصة وبدقة +FHD، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع 3300 شمعة، مع طبقة حماية غوريلا جلاس Victus 2. ويعمل بمعالج Tensor G5 المطور من جوجل بتقنية تصنيع 3 نانومتر من شركة TSMC.

ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وخيارات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، لكنه لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية، بينما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع التزام جوجل بتوفير تحديثات للنظام والأمان لمدة تصل إلى سبع سنوات.

تصميم Pixel 10 Pro XL

الهاتف مصنوع من إطار جانبي من الألومنيوم وظهر زجاجي محمي بطبقة Victus 2، ويزن 232 جراما مع أبعاد دقيقة تمنحه حضورا فخما، بينما حصل الجهاز على معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويتوفر بعدة ألوان منها الأخضر والكريمي والرمادي والرمادي الأزرق.

كاميرات Pixel 10 Pro XL

واعتمدت جوجل في الهاتف على نظام تصوير متطور يتكون من ثلاث كاميرات خلفية تشمل عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة F/1.7 تدعم التثبيت البصري، وعدسة بيرسكوب بدقة 48 ميجابكسل للتقريب البصري، وعدسة واسعة بدقة 48 ميجابكسل.

وتمتاز كاميرات الهاتف بالقدرة على تصوير الفيديو بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، إضافة إلى تصوير 4K وFHD بمعدلات مختلفة، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 48 ميجابكسل مع دعم تصوير 4K، وهو ما يجعل تجربة التصوير سواء للصور أو الفيديو على أعلى مستوى.

بطارية Pixel 10 Pro XL

يمتاز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة 25 واط والشحن اللاسلكي العكسي، ما يمنح المستخدم مرونة في إعادة شحن أجهزته الأخرى.

مميزات Pixel 10 Pro XL

يمتاز الهاتف يتميز بشاشته العملاقة التي تقدم ألوانا غنية وسطوعا مرتفعا، وبمعالجه الجديد الذي يوفر أداء استثنائيا، بالإضافة إلى الكاميرات التي تدعم التصوير بجودة عالية مع تقريب يصل إلى 100 x.

كما أنه مقاوم للماء والغبار ويدعم تقنيات مثل الشحن اللاسلكي المغناطيسي ومستشعر البصمة المدمج في الشاشة وتقنية التعرف على الوجه، بجانب سماعات ستيريو تمنح تجربة صوتية قوية.

عيوب Pixel 10 Pro XL

يفتقر الهاتف إلى منفذ سماعات الأذن التقليدي 3.5 ملم ولا يدعم بطاقات التخزين الخارجية، كما أن علبة الجهاز لا تحتوي على شاحن، في حين أن سرعة الشحن ما زالت أقل من بعض المنافسين الذين يقدمون سرعات أعلى بأسعار أقل.

أسعار Pixel 10 Pro XL العالمية

يبدأ سعر الهاتف من 1200 دولار لنسخة 256 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام، بينما يصل إلى 1320 دولار لنسخة 512 جيجابايت، ويبلغ 1550 دولار لنسخة 1 تيرابايت مع نفس السعة من الرام.