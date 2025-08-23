بطء الواي فاي.. أسباب تراجع سرعة الإنترنت في المنزل وكيفية زيادتها

وكالات

يعاني العديد من مستخدمي الإنترنت في المنازل من بطء مفاجئ في شبكة الواي فاي، ما يسبب إزعاجًا أثناء التصفح أو أداء المهام عن بُعد.

ورغم حرص المستخدمين على اختيار باقات إنترنت قوية وأجهزة راوتر حديثة، إلا أن العامل الأكثر تأثيرا غالبا يكون موقع الراوتر والأجهزة المحيطة به داخل المنزل.

وأشار خبراء التقنية إلى أن موقع جهاز الراوتر داخل المنزل يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في أداء الشبكة وسرعة الإنترنت.

وأوضح الخبراء أنه من المهم تجنب وضع الرواتر بالقرب من بعض الأجهزة المنزلية الشائعة التي قد تتداخل مع الإشارة وعلى وجه الخصوص الأجهزة التي تستخدم تقنية البلوتوث مثل مكبرات الصوت الذكية من نوع أمازون أليكسا أو جوجل هوم والمكبرات الأقل تكلفة التي تعتمد على البلوتوث لتشغيل الموسيقى والراديو.

وتابع الخبراء أن سبب التأثير يعود إلى أن كلا من الواي فاي وأجهزة البلوتوث تعمل على ترددات راديوية متشابهة، وعند وجودهما بالقرب من بعضهما في المنزل يحدث تداخل يؤدي إلى انخفاض سرعة الإنترنت.

ونصح الخبراء بوضع الراوتر بعيدا عن أي جهاز يستخدم البلوتوث، مع مراعاة وضعه في منتصف المنزل لتغطية المساحة كاملة، دون وضعه في زاوية بعيدة تحد من فعالية الشبكة.