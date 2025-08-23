تعرف على أفضل هواتف الألعاب في عام 2025

كتب- محمود الهواري:

تتفوق هواتف الألعاب الحديثة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب من حيث سهولة الحمل، بينما تقدم قوة أداء قريبة من أفضل أجهزة الألعاب المتاحة في السوق.

ولا يقتصر اختيار هاتف ألعاب ناجح على المواصفات العالية فقط، بل يشمل أيضا برامج تحسين الأداء وأنظمة تبريد متقدمة لتلبية احتياجات اللاعبين، سواء للعب لفترات طويلة أو للمنافسات الاحترافية.

أفضل هواتف الألعاب

وتوفر بعض الهواتف أزرار تحكم جانبية وميزات برمجية مخصصة تمنح اللاعبين خيارات إضافية أثناء اللعب، فيما أصبحت أدوات البث المباشر والتقاط أفضل اللحظات جزءا أساسيا من تجربة الألعاب، إذ تدعم الهواتف منصات مثل Twitch وYouTube Gaming، مما يتيح للمستخدمين مشاركة لحظاتهم مع جمهور أوسع.

هاتف Asus ROG Phone 9 Pro

وبحسب موقع TechRadar المتخصص في مراجعة الأجهزة الإلكترونية، يأتي في صدارة الهواتف الفاخرة Asus ROG Phone 9 Pro، الذي يتميز بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite وشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 بوصة ودقة +FHD تدعم معدل تحديث يصل إلى 185 هرتز وسطوع 2500 شمعة.

ويضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و32 و13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.

هواتف الألعاب

ويبلغ السعر العالمي للهاتف نسخة 512/16 جيجابايت 1200 دولار، أي ما يعادل حوالي 58,200 جنيه مصري، بينما نسخة 1/24 تيرابايت تأتي بسعر 1500 دولار، أي نحو 72,900 جنيه مصري.

هاتف Red Magic 10 Pro

وبحسب الموقع يأتي الخيار الثاني هاتف Red Magic 10 Pro الذي يقدم أداء ممتازا مع عمر بطارية طويل.

ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.85 بوصة ودقة +1.5K تدعم معدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 2000 شمعة، كما يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و50 و2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية بسعة 7050 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

ويبلغ السعر العالمي للهاتف نسخة 256/12 جيجابايت 650 دولار ما يعادل 31,525 جنيه مصري، نسخة 512/16 جيجابايت 800 دولار ما يعادل 38,800 جنيه مصري، ونسخة 1/24 تيرابايت 1000 دولار ما يعادل 48,500 جنيه مصري.

هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

أما الهاتف الثالث فيأتي Samsung Galaxy S25 Ultra، الذي يمثل خيارا ممتازا لعشاق الأداء العالي وتجربة الألعاب المتقدمة.

مزودا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite الخاص بهواتف Galaxy، وشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.9 بوصة ودقة +2K تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع 2600 شمعة، كما يضم نظام كاميرات خلفية رباعي يشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدسات إضافية للتقريب والبزاوية العريضة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي 15 واط، ويتمتع بمقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

ويبلغ السعر العالمي نسخة 256/12 جيجابايت 1300 دولار ما يعادل 63,050 جنيه مصري، نسخة 512/12 جيجابايت 1420 دولار أي ما يعادل 68,870 جنيه مصري، ونسخة 1/12 تيرابايت 1660 دولار أي ما يعادل 80,510 جنيه مصري.

وخضعت جميع هواتف الألعاب لاختبارات دقيقة، لم تقتصر على برامج قياس الأداء فحسب، بل شملت تجارب لعب حقيقية على ألعاب جماعية مثل Call of Duty Mobile وPUBG، وألعاب تقمص الأدوار مثل Genshin Impact، وألعاب استراتيجية مثل Marvel Snap، كما تم اختبارها أثناء البث المباشر من أجهزة Xbox One X، لضمان تقديم أفضل تجربة ممكنة للاعبين المحترفين والهواة على حد سواء.