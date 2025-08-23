تسريبات iPhone 17.. الأسعار والمواصفات الكاملة للهاتف الجديد

وكالات

يترقب عشاق أجهزة آيفون الإصدار الجديد من سلسلة iPhone 17، ورغم أن شركة آبل لم تكشف عن هذا الإصدار بعد، إلا أن التسريبات بدأت في الظهور منذ قبل الإعلان عن iPhone 16.

موعد إطلاق سلسلة iPhone 17

وبحسب موقع TechRadar التقني، فأنه من المتوقع أن تعلن آبل عن iPhone 17 خلال النصف الأول من سبتمبر 2025، مع ترجيحات بأن يكون الإعلان يوم الاثنين 8 أو الثلاثاء 9 سبتمبر.

وتشير التسريبات إلى فتح باب الطلب المسبق في نهاية الأسبوع نفسه، على الأرجح يوم 12 سبتمبر، على أن تبدأ الشحنات في 19 سبتمبر.

الأسعار المتوقعة لـ iPhone 17

من المتوقع أن تبدأ النسخ الأساسية من 799 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 38 ألف جنيه مصري مع احتمال ارتفاعها بمقدار 50 دولارا مقارنة بالإصدار السابق، نتيجة ضغوط خارجية مثل التعريفات الجمركية.

ويأتي طراز "iPhone 17 Air" أو "Slim" بسعر 899 دولارا، في حين رجحت تسريبات أخرى أن يصل إلى 1299 دولارا في حال تم تصنيفه كطراز فائق النحافة وفاخر.

طرازات سلسلة iPhone 17

وتشير التسريبات إلى أن آبل قد تستبدل طراز "Plus" بطراز جديد تحت اسم "iPhone 17 Air"، وهو أنحف وأخف وزنا، لكن قد يحتوي على كاميرا واحدة فقط. أما iPhone 17 Ultra فلا تزال الشائعات حوله محدودة وغير مؤكدة.

زر جديد وتغييرات في الخامات

تخطط آبل لإدخال زر موحد جديد على بعض الطرازات، ليحل محل أزرار الصوت وزر الوضع الصامت، كما قد نرى زرا إضافيا مخصصا للكاميرا.

أما من حيث المواد، فهناك جدل حول اعتماد الألومنيوم بدلا من التيتانيوم في طرازات Pro، مع احتمال أن تأتي بتصميم خلفي من جزئين: الألومنيوم والزجاج.

وقد تُقلص "الجزيرة الديناميكية" في iPhone 17 Pro Max، بينما تظل كما هي في الطرازات الأخرى.

شاشة سلسلة iPhone 17

من أبرز التحديثات المتوقعة، أن تحصل جميع طرازات iPhone 17، بما فيها الأساسية، على شاشات OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم ميزة الشاشة الدائمة. ورغم ذلك، قد لا تكون ميزة ProMotion متوفرة في الطرازات غير الاحترافية.

طرازات Pro قد تحصل على تقنية عرض جديدة لتحسين استهلاك الطاقة ومتانة الشاشة. كما تشير بعض المصادر إلى أن الشاشات ستكون أكثر مقاومة للخدش والانعكاسات.

أداء ومعالجات سلسلة iPhone 17

من المنتظر أن تعمل هواتف iPhone 17 Pro وPro Max بشريحة A19 Pro الجديدة، إلى جانب 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مقارنة بـ8 جيجابايت في الطرازات السابقة. أما الطرازات العادية، فستستخدم شرائح A18 أو A19، مع 8 جيجابايت من RAM.

كاميرات سلسلة iPhone 17

تتجه آبل لترقية الكاميرا الأمامية إلى 24 ميجابكسل لجميع الطرازات، مقابل 12 ميجابكسل حاليا. أما طرازات Pro فستحصل على كاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل، مع تقنيات تقريب بصري قد تصل إلى 8x. وهناك حديث عن دعم تصوير الفيديو بدقة 8K لطرازات Pro.

وتشير بعض الشائعات إلى أن iPhone 17 Air سيأتي بكاميرا خلفية واحدة فقط، بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

بطارية سلسلة iPhone 17

يتوقع أن يحتوي iPhone 17 Pro Max على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، إضافة إلى نظام تبريد محسن.

بينما طراز Air سيعتمد على بطارية عالية الكثافة لتعويض حجمه النحيف، مع دعم محتمل لإكسسوارات مثل بطاريات MagSafe.

برمجيات سلسلة iPhone 17

ستعمل سلسلة iPhone 17 بنظام iOS 26، الذي سيقدم تصميما جديدا بتقنية "الزجاج السائل"، إلى جانب تحديثات في تطبيقات النظام، وتحسينات في قدرات Apple Intelligence، وتطبيق ألعاب جديد.