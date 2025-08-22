إعلان

وداعا للبطاريات.. خلايا شمسية جديدة تشغل الأجهزة في الأماكن المغلقة

05:59 م الجمعة 22 أغسطس 2025

خلايا شمسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشفت دراسة علمية نشرت في مجلة المواد الوظيفية المتقدمة (Advanced Functional Materials) ، عن تطوير خلايا شمسية رائدة مصنوعة من مادة "البيروفسكايت"، قادرة على جمع الطاقة من الإضاءة الداخلية بكفاءة غير مسبوقة.

وأظهر البحث الذي أجراه فريق من معهد اكتشاف المواد بجامعة لندن، أن هذه الخلايا الجديدة أكثر كفاءة بست مرات من الخلايا التقليدية المصنوعة من السيليكون، ما يفتح الباب أمام تشغيل أجهزة منزلية وشخصية مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الاستشعار والإنذارات باستخدام الضوء المحيط فقط، وبدون الحاجة إلى بطاريات.

وقال مجتبى عبدي جاليبي، الأستاذ المشارك في مواد الطاقة بالجامعة وأحد مؤلفي الدراسة: "تعتمد مليارات الأجهزة حول العالم على بطاريات غير مستدامة ابتكارنا هذا يمهد الطريق لإلكترونيات تعمل بالضوء الداخلي بكفاءة عالية وبتكلفة أقل."

ووفقا للباحثين، نجحت الخلايا في تحويل 37.6% من ضوء الأماكن المغلقة إلى كهرباء، كما أثبتت متانة طويلة الأمد، محتفظة بـ92% من أدائها بعد 100 يوم من الاستخدام.

ويمكن تصنيع هذه التقنية بمواد وفيرة ورخيصة، قد تمثل مستقبلا أكثر استدامة، خاصة مع توسع إنترنت الأشياء واعتماد مليارات الأجهزة على مصادر طاقة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلايا شمسية خلايا شمسية جديدة الأماكن المغلقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة