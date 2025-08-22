وداعا للبطاريات.. خلايا شمسية جديدة تشغل الأجهزة في الأماكن المغلقة

وكالات

كشفت دراسة علمية نشرت في مجلة المواد الوظيفية المتقدمة (Advanced Functional Materials) ، عن تطوير خلايا شمسية رائدة مصنوعة من مادة "البيروفسكايت"، قادرة على جمع الطاقة من الإضاءة الداخلية بكفاءة غير مسبوقة.

وأظهر البحث الذي أجراه فريق من معهد اكتشاف المواد بجامعة لندن، أن هذه الخلايا الجديدة أكثر كفاءة بست مرات من الخلايا التقليدية المصنوعة من السيليكون، ما يفتح الباب أمام تشغيل أجهزة منزلية وشخصية مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الاستشعار والإنذارات باستخدام الضوء المحيط فقط، وبدون الحاجة إلى بطاريات.

وقال مجتبى عبدي جاليبي، الأستاذ المشارك في مواد الطاقة بالجامعة وأحد مؤلفي الدراسة: "تعتمد مليارات الأجهزة حول العالم على بطاريات غير مستدامة ابتكارنا هذا يمهد الطريق لإلكترونيات تعمل بالضوء الداخلي بكفاءة عالية وبتكلفة أقل."

ووفقا للباحثين، نجحت الخلايا في تحويل 37.6% من ضوء الأماكن المغلقة إلى كهرباء، كما أثبتت متانة طويلة الأمد، محتفظة بـ92% من أدائها بعد 100 يوم من الاستخدام.

ويمكن تصنيع هذه التقنية بمواد وفيرة ورخيصة، قد تمثل مستقبلا أكثر استدامة، خاصة مع توسع إنترنت الأشياء واعتماد مليارات الأجهزة على مصادر طاقة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة.





