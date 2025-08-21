جوجل تحل مشكلة انقطاع إشارة نظام GPS في خدمة الخرائط

(د ب أ)

أعلنت شركة جوجل عن حل مشكلة انقطاع إشارة النظام العالمي لتحديد المواقع "GPS" بخدمة الخرائط "Maps" الخاصة بها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن إشارة نظام GPS كانت تنقطع، ومعها عملية الملاحة أثناء التواجد في نفق أو موقف سيارات، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقنية "Bluetooth beacons" لحل هذه المشكلة.

ويمكن لأي شخص يُفعل هذه الميزة إرسال بيانات الموقع لمسافات قصيرة باستخدام أجهزة إرسال صغيرة، ومن ثم يمكن تحديد موقعه بشكل مستقل عن إشارة القمر الاصطناعي، وبالتالي تستمر عملية الملاحة بلا انقطاع.

خطوات التفعيل

وتعد هذه الميزة متاحة فقط لأجهزة أندرويد، ويمكن تفعيلها مباشرة من التطبيق باتباع الخطوات التالية:

- افتح التطبيق وانقر على الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

- انتقل إلى “Settings”، ثم إلى قائمة “Navigation Settings”، ثم مرر للأسفل حتى يظهر خيار “Bluetooth tunnel beacons”.

- في الخطوة الأخيرة، انقر على المفتاح لتفعيل الميزة وامنح أذونات الوصول اللازمة للوظيفة.