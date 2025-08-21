وكالات

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على أول قطرة عين تعتمد على مادة الأسيكليدين لتحسين الرؤية القريبة لدى البالغين المصابين بطول النظر الشيخوخي، وهو اضطراب بصري يصيب أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها.

وتحمل القطرة الجديدة اسم VIZZ، وتنتجها شركة الأدوية LENZ. وهي محلول عيني يستخدم مرة واحدة يوميا، ويساعد على تحسين وضوح الرؤية القريبة لمدة تصل إلى عشر ساعات، مما يقلل الحاجة إلى النظارات.

قطرة لعلاج ضعف النظر

وتعمل القطرة من خلال تضييق حدقة العين بلطف، بطريقة تشبه آلية عمل عدسة الكاميرا عند التركيز على الأجسام القريبة، دون التأثير على الرؤية البعيدة أو إحداث تشويش يُشبه "التكبير" المرتبط ببعض العلاجات السابقة.

وتعد VIZZ الأولى من نوعها إذ تختلف عن القطرات الأخرى التي تحتوي على بيلوكاربين هيدروكلوريد 1.25%، والتي كانت تحسن الرؤية القريبة لكنها تسبب أحيانا آثارا جانبية مثل صداع الحاجب أو مشكلات في الجسم الزجاجي، بينما الأسيكليدين، فيعد أكثر أمانا لأنه يعمل بشكل انتقائي على الحدقة دون تحفيز مفرط للعضلة الهدبية.

طول النظر الشيخوخي

وجاءت موافقة الـ FDA وفقا لما أعلنته شركة LENZ في بيان على موقعها، بعد ثلاث تجارب سريرية من المرحلة الثانية شملت مئات المتطوعين، واستخدم خلالها الدواء لأكثر من 30 ألف يوم علاج دون تسجيل أي آثار جانبية خطيرة.

وأعلنت الشركة أن عقار VIZZ سيكون متاحا على نطاق واسع في الربع الأخير من عام 2025، ليصبح أول دواء من نوعه معتمدا من إدارة الغذاء والدواء لعلاج طول النظر الشيخوخي.