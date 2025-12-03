إعلان

5 أدوات ذكاء اصطناعي لإنتاج فيديوهات عالية الجودة.. تفاصيل

كتب : محمود الهواري

03:02 م 03/12/2025

أحدثت أدوات الذكاء الاصطناعي تحولا كبيرا في عالم صناعة المحتوى في عام 2025، حيث أصبح بإمكان أي شخص إنتاج فيديوهات عالية الجودة خلال دقائق معدودة دون الحاجة لميزانيات ضخمة أو فرق عمل كبيرة.

1- BestPhotoAI

تعد BestPhotoAI الخيار الأمثل لمن يبحث عن المرونة والسرعة، إذ توفر المنصة أكثر من 10 نماذج مختلفة للفيديو، وتدعم التحويل من النص إلى فيديو أو من الصورة إلى فيديو بجودة تصل إلى 2K.

وتقدم أدوات متقدمة مثل مزامنة الشفاه، استنساخ الصوت، وتحرير الصور والفيديو في مكان واحد.

2- Kling AI

تتميز Kling AI بميزة Motion Brush التي تمنح المستخدم تحكما دقيقا في حركة العناصر داخل المشهد، إضافة إلى دعم تأثيرات الكاميرا مثل التحريك والتكبير، إذ تعد مثالية لصناع المحتوى الذين يسعون لإنشاء مقاطع ديناميكية بجودة عالية.

3- Runway Gen-4

أصبحت Runway منذ إطلاقها أداة أساسية لصناع الأفلام والمحتوى الإبداعي، إذ يقدم الإصدار الرابع ميزة Director Mode للتحكم الكامل في زوايا التصوير، إضافة إلى محرر مدمج يتيح إنشاء الفيديو وتعديله في منصة واحدة، مع دعم التحويل من فيديو إلى فيديو مع تحسينات ذكية.

4-Pika

يعد Pika الخيار الأمثل لصناعة محتوى سريع الانتشار وملفت على منصات مثل تيك توك وإنستجرام، إذ يوفر تأثيرات مبتكرة مثل "Melt" و"Explode"، مع سرعة في المعالجة وسهولة في الاستخدام.

5- Synthesia

تتيح Synthesia إنشاء فيديوهات احترافية باستخدام شخصيات افتراضية وصوتيات واقعية استنادا إلى نص مكتوب فقط، إذ تعد مثالية للشركات، والتعليم، والعروض التوضيحية، مع دعم متعدد اللغات.

