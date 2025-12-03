آيفون 18 برو ماكس.. أبرز تغييرات الهاتف الجديد من أبل

رغم أن موعد الكشف الرسمي لا يزال بعيدا، بدأت التسريبات حول آيفون 18 برو ماكس المقرر إطلاقه في سبتمبر 2026 تتدفق، لتكشف عن تغييرات جوهرية قد تجعل الهاتف أحد أكبر تحديثات سلسلة آيفون منذ سنوات.

ومع الحديث عن هذا الطراز إلى جانب آيفون 18 برو وربما أول آيفون قابل للطي، تبدو الصورة الأولية واعدة وفقا للمصادر التقنية.

كاميرا رئيسية بقدرات غير مسبوقة

وبحسب موقع "phonearena"، تتجه "أبل" لتقديم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل بتقنية Fusion وفتحة عدسة متغيرة لأول مرة في آيفون.

وتتيح هذه الميزة للعدسة التوسع في الإضاءة المنخفضة أو الانكماش لزيادة عمق المجال، ما يعزز التصوير في مختلف الظروف.

وتشير التقارير إلى تحسين أداء العدسة الرئيسية وعدسة الزوم، ما يعني صورًا أفضل ليلاً وخلفيات أكثر دقة، بحسب الموقع.

بطارية أكبر وأداء محسن

ومن المتوقع أن يحصل آيفون 18 برو ماكس على بطارية أكبر من بطارية آيفون 17 برو ماكس، ما يعزز الأداء اليومي للهاتف بشكل ملحوظ، بينما سيكون الهاتف أول جهاز يستخدم شريحة A20 Pro المبنية بتقنية 2 نانومتر من TSMC، بعد معالج A19 بتقنية 3 نانومتر، مع توقعات بزيادة الأداء بنسبة 15% وانخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 30%.

شاشات LTPO+ أكثر سلاسة وكفاءة

وتعتزم "أبل" اعتماد الجيل الجديد من شاشات LTPO+، مما يمنح الشاشة معدل تحديث أعلى، استهلاك أقل للطاقة، وحركة أكثر سلاسة أثناء التمرير والرسوميات.

تغييرات في التصميم والوزن

ومن المتوقع أن يختفي زر Camera Control بعد ظهوره في آيفون 16، بسبب ضعف نسب استخدامه وتكاليف تصنيعه.

وستشهد الجهة الخلفية للموبايل توحيد لون الإطار المعدني مع الزجاج للحصول على مظهر أكثر أناقة، بينما قد يصبح الهاتف الأثقل في تاريخ آبل بوزن يتجاوز 240 غرامًا، بسبب البطارية الأكبر.

مودم 5G وكاميرا أمامية جديدة

تخطط "أبل" لاستبدال مودم كوالكوم بمودمها الخاص C2، لتعزيز تغطية mmWave وتجميع الشبكات، مع تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة.

أما الكاميرا الأمامية، فقد يتم نقل مكوّنات Face ID أسفل الشاشة واستبدال Dynamic Island بثقب صغير أعلى الشاشة.

مساحة تخزين ضخمة

ستتراوح خيارات التخزين بين 256GB وحتى 2TB، لتلبية احتياجات المصورين ومنتجي الفيديو وملفات ProRes والتطبيقات الذكية الكبيرة الحجم.