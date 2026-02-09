نشرة التوك شو| ملامح التعديل الوزاري المرتقب وأصداء أزمة أسعار الدواجن

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

95 خدمة رقمية.. الحكومة تخطط لتحويل التأمينات الاجتماعية إلى منصة متكاملة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التحول الرقمي في منظومة التأمينات الاجتماعية سيُحدث نقلة كبيرة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسيختصر الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات.

مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة "مدبولي"

قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن مصر أمام تعديل وزاري محدود، مشيرًا إلى أن هذا التعديل لن يؤدي إلى تغيير السياسات العامة للحكومة إذا لم يعتمد على سياسات جديدة فعليًا.

أديب لرئيس الوزراء: المواطن عايز يحط إيده في جيبه يلاقى الفلوس تجيب حاجة تعيشه

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الوقت قد حان لترى الحكومة القادمة تغييرًا حقيقيًا وملموسًا في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الشعب ينتظر إنجازات واضحة على الأرض وليس وعودًا فقط.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "الشعب يرى أشياء عايزها تتغير، والشعب عايز يشوف الإنجاز، المواطن عايز يحط إيده في جيبه يلاقى الفلوس تجيب حاجة تعيشه بشكل أفضل".

"منتجي الدواجن": الاستيراد لن يحل المشكلة بل سيُهدد مكاسب الاكتفاء الذاتي

أكد محمود العناني، رئيس اتحاد عام منتجي الدواجن، أن قرار استيراد الدواجن المجمدة، خاصة المجزات، يُعد قاتلاً للصناعة المحلية وليس مجرد ضرر محدود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُدمر الإنتاج المصري الذي حقق اكتفاءً ذاتيًا وفائضًا، وأنها تُكرر تجارب دول أخرى انهارت فيها الصناعة بعد الاعتماد على المجزات المستوردة.

لميس الحديدي: هل تترجم الحكومة "إكسل شيت" الاقتصاد إلى رخاءٍ شعبي؟

طالبت الإعلامية لميس الحديدي بأن ترفع الحكومة الجديدة شعار "رضا المواطن"، مؤكدةً أن التحسن في الاقتصاد الكلي يظل حبيس الأوراق ما لم ينعكس إيجابًا على حياة الناس.

وأوضحت خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار: "التعديل الوزاري المرتقب متوسط ومحدود، لكن الأهم هو طبيعة السياسات التي ستتبعها الحكومة، وهل ستكون استمرارًا للنَهج السابق أم ستحمل رؤية جديدة؟".