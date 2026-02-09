إعلان

مسؤول إيراني رفيع يجري زيارة هامة إلى عُمان خلال أيام

كتب- مصطفى الشاعر:

12:39 ص 09/02/2026

المفاوضات الإيرانية الأمريكية

كشفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن زيارة مرتقبة لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى سلطنة عُمان خلال الأيام القليلة المقبلة، واصفة إياها بأنها زيارة هامة.

وأكدت مصادر غير رسمية للوكالة الإيرانية، أن هناك تكهنات تشير إلى أن هذه الزيارة تعكس تسارعا في الوتيرة الدبلوماسية داخل سلطنة عُمان، التي تعد المضيف الرئيسي للمحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، مما يرجح وجود تطورات جديدة في هذا الملف الشائك.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن تنسيقها مع سلطنة عُمان لتشجيع استمرار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، مشددة على أن الهدف هو التوصل إلى صيغة مقبولة بخصوص قضية طهران النووية، بما يضمن استقرار المنطقة ويمنع انزلاقها نحو صدام عسكري، وهو ما يتقاطع مع الأنباء حول تسارع العملية الدبلوماسية في مسقط.

وفي وقت سابق، لوّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على أي تحرك عسكري لواشنطن ضد طهران، مشيرا إلى أن الحشد العسكري الأمريكي الأخير يضع تلك القواعد في "مرمى النيران الإيرانية" في حال وقوع صدام.

