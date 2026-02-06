كتب – أحمد العش:

قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ما شهدته الفترة الأخيرة من إيقاف مؤقت لعدد من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة على منصة نسك السعودية، لا يعتبر حظرًا أو منعًا لتلك الشركات من ممارسة نشاطها، وإنما يأتي في إطار إجراءات تنظيمية دورية تسبق مواسم الذروة، وعلى رأسها موسم شهر رمضان المبارك.



وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، لمصراوي، أن منصة "نسك" التابعة لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تُعتبر منصة رقمية رسمية متكاملة، تهدف إلى تنظيم خدمات الحج والعمرة والزيارة إلكترونيًا للمسلمين من داخل المملكة وخارجها، بما يضمن ضبط حركة المعتمرين ومنع أي تكدسات أو مخالفات تنظيمية، دون الحاجة للتعامل مع وسطاء غير معتمدين.



وأضاف "عابد" أن الإيقاف المؤقت لبعض الشركات جاء نتيجة مراجعات تتعلق ببيانات الوصول والمغادرة، ومستوى الإقامة، وجودة البرامج المقدمة للمعتمرين، فضلًا عن التأكد من التزام الشركات بالضوابط المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعات تتم بشكل دوري للحفاظ على سلامة المعتمرين وانتظام الموسم.



وأشار عضو الجمعية العمومية، إلى أنه جرى تنسيق مباشر وفوري مع وزارة الحج والعمرة السعودية، من خلال وزارة السياحة والآثار المصرية، فور صدور القرار، إذ تم التأكيد على إعادة فتح منصة "نسك" أمام الشركات المتوقفة، شريطة الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية الواضحة، أبرزها: توفير وسيلة سفر مؤكدة ذهابًا وعودة، والالتزام بأماكن إقامة مصنفة ومعتمدة، واختيار باقات عمرة ترتقي بمستوى الخدمة، إلى جانب تفعيل الإشراف المرافق وضمان راحة وسلامة المعتمرين طوال الرحلة، لافتًا إلى أن فترة التوقف محددة بـ10 أيام فقط لتوفيق أوضاعهم.



وأكد أن هذه الاشتراطات ليست جديدة، بل هي في الأساس ضوابط مصرية معلنة من وزارة السياحة والآثار، ويتم التأكيد عليها سنويًا، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين شركات السياحة المصرية ووكلائها المعتمدين داخل المملكة العربية السعودية، خاصة أن الوكيل السعودي يتحمل جانبًا كبيرًا من مسؤولية التنفيذ على أرض الواقع.



وشدد محمد عابد، على أن توزيع المسؤوليات بشكل عادل بين جميع الأطراف يضمن حماية حقوق المعتمرين، وعدم الإضرار بالشركات الملتزمة، لافتًا إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يعمل بشكل دائم بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، لضمان تطابق البيانات بين البوابة المصرية للعمرة ومنصة نسك السعودية، باعتباره الضمان الحقيقي لانتظام الموسم وسرعة التعامل مع أي مستجدات.



ولفت إلى أن وجود البعثة المصرية في جميع المنافذ ومناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة يسهم بشكل كبير في حل أي مشكلات طارئة، مؤكدًا أن الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المعتمدة كفيل بعدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.



وكشف عضو غرفة شركات السياحة، آلية التقييم على منصة "نسك"، مشيرًا إلى أن المنصة تعتمد على نظام تقييم دقيق لأداء الشركات في تنظيم رحلات العمرة داخل الأراضي المقدسة، يتضمن 4 معايير رئيسية، هي: تنوع باقات الخدمات، وتجربة المعتمر وجودة الخدمة، وجودة ودقة البيانات، ومدى الالتزام بمواعيد المغادرة.



واختتم عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن المنصة تمنح كل شركة نسبة تقييم وفقًا لهذه المعايير، يتم التعبير عنها بألوان، إذ يشير اللون الأحمر إلى توقف الوكيل نتيجة وجود قصور في الأداء، بينما يدل اللون البرتقالي على إشغال متوسط، ويعبر اللون الأخضر عن انتظام الأداء وعمل الشركة بشكل طبيعي، مؤكدًا أن هذا النظام يهدف في النهاية إلى رفع جودة الخدمة المقدمة للمعتمرين وضبط منظومة العمرة بشكل كامل.



