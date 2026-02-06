كزبرة يرقص بالعصا ويغني مع أهالي الأقصر في كواليس "بيبو"

شارك الفنان أحمد بحر (كزبرة)، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو نشره عبر خاصية القصص القصيرة، من كواليس تصوير مسلسله "بيبو" في محافظة الأقصر، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

ويظهر كزبرة مع عدد من أهالي محافظة الأقصر، وهو يغني أغنية "الأقصر بلدنا"، ويرقص معهم بالعصا.

"الأقصر بلدنا" أغنية شهيرة قدمها المطرب الكبير الراحل محمد العزبي، في فيلم "غرام في الكرنك" والذي شارك في بطولته إلى جوار نجوم فرقة رضا، وبينهم: محمود رضا، فريدة فهمي، هناء الشوربجي، حسن عفيفي.

"بيبو" تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق، بطولة كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، إنتاج شركة ميديا هب.

مسلسل "بيبو" هو أولى البطولات المطلقة لـ كزبرة في الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، ويتناول رحلة شاب يجد نفسه في مواجهة واقع قاس والكثير من التحديات والصعوبات لتحقيق حلمه.