"الرقص على السوشيال".. ضبط شخص بتهمة نشر مقاطع خادشة في الدقهلية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، بعد رصد نشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت التحريات أن المتهم كان يقوم بنشر مقاطع فيديو على أحد التطبيقات، تتضمن التحريض على الفجور والرقص بصورة خادشة للحياء، مرتديًا ملابس نسائية.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بنشره تلك المقاطع على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، إضافة إلى استقطاب راغبي المتعة لممارسة الفجور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.