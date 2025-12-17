أعلنت شركة “ميتا”، الثلاثاء، إطلاق تطبيق جديد لإنستجرام مخصص لأجهزة التلفاز، يتيح مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة “ريلز” على الشاشة الكبيرة، في خطوة تهدف إلى توسيع تجربة المحتوى المرئي خارج نطاق الهواتف الذكية.

ويتوفر التطبيق الجديد، الذي يحمل اسم “Instagram for TV”، حاليا حصريا على أجهزة “أمازون فاير تي في” داخل الولايات المتحدة، وهي أجهزة بث توصل بالتلفاز وتسمح بتشغيل تطبيقات الفيديو مثل نتفليكس ويوتيوب، دون الحاجة إلى هاتف أو حاسوب.

وبحسب بيان “ميتا”، يدعم التطبيق تسجيل الدخول بعدة حسابات، ويوفر واجهة استخدام مبسطة تتناسب مع جهاز التحكم عن بُعد، مع إمكانية تصفح مقاطع “ريلز”، والبحث عن محتوى أو صناع محتوى محددين.

وأكدت الشركة أن تطبيق انستجرام للتلفزيون لا يزال في مرحلة “التجربة”، مشيرة إلى أنه يهدف لاختبار كيفية تفاعل المستخدمين مع مقاطع “ريلز” عند مشاهدتها بشكل جماعي على الشاشة الكبيرة.

وقالت “ميتا” في بيانها: “يسعدنا بدء اختبار Instagram for TV لننقل مقاطع ريلز من منشئي المحتوى المفضلين لديك إلى التلفزيون، لتستمتع بمشاهدتها مع الأصدقاء”، مضيفة أن آراء المستخدمين أظهرت أن مشاهدة “ريلز” بشكل جماعي أكثر متعة، وهو ما تسعى التجربة الجديدة إلى تطويره.

وأوضحت الشركة أن التطبيق سيتوسع لاحقا ليشمل مزيدا من الأجهزة والأسواق، في وقت يستعد فيه لمنافسة تطبيق يوتيوب على التلفزيون، الذي يدعم مشاهدة مقاطع “شورتس” بشكل كامل، بينما سبق لـ”تيك توك” إطلاق تطبيق مماثل للتلفاز قبل أن يتم إيقافه لاحقًا.