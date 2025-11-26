Honor تُعلن عن ساعتها الجديدة بمواصفاتها المنافسة.. ما مميزاتها؟



وكالات

أعلنت Honor عن مجموعة من الأجهزة الذكية المحمولة، التي كان من بينها ساعة Watch X5 المزودة بمواصفات ممتازة.

حصلت الساعة على هيكل متين مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، يبلغ وزنه 29 بدون حزام اليد، وأتت مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، وللماء وفق معيار 5ATM ما يمكن المستخدم من ارتدائها والغوص بها إلى عمق 50 م تحت سطح الماء.

أما شاشتها فأتت من نوع AMOLED بمقاس 1.97 بوصة، دقة عرضها (390/450) بيكسل، ترددها 60 هيرتز، وتعمل باللمس.

حصلت الساعة على حساس لقياس معدلات ضربات القلب (PPG)، وحساس لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وحساسات لتتبع النشاط البدني اليومي للمستخدم وعدد الخطوات التي يمشيها يوميا، وزوّدت بتطبيقات لتتبع النوم ومراقبة صحة المستخدم.

دعمتها Honor أيضا بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنية Bluetooth 5.3، وإمكانية إجراء المكالمات عبر البلوتوث، وتطبيقات للتحكم بكاميرا الهاتف المقترنة به عن بعد، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، وزوّدتها بمايكروفون وسماعات لإجراء المكالمات الصوتية، ومنفذ شحن مغناطيسي لشحن البطارية، وبطارية تكفيها لتعمل لمدة أسبوعين تقريبا في حال تفعيل وضعية ترشيد استهلاك الطاقة.

ستكون الساعة قادرة على العمل مع جميع الهواتف والأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد و iOS، وستطرح في الأسواق العالمية بسعر 70 دولارا تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.