إطلاق نسخة شات جي بي تي مخصصة للمعلمين مجانا.. ماذا تقدم؟

أعلنت شركة "OpenAI" عن إطلاق نسخة جديدة من منصة شات جي بي تي مخصصة بالكامل للمعلمين ومتاحة مجانا للمدرسين في المدارس الأمريكية من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، وذلك حتى يونيو 2027.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية، وتوفير أدوات مساعدة تساعد المعلمين في إعداد الدروس والتخطيط للأنشطة التعليمية.

وتوفر النسخة الجديدة للمعلمين إمكانية استخدام غير محدود لنموذج GPT-5.1 Auto، مع خاصية البحث ورفع الملفات وربط المنصة بتطبيقات خارجية، إضافة إلى توليد الصور.

وتؤكد "OpenAI" أن هذه Workspace مصممة لحماية بيانات الطلاب بالكامل، وفق معايير FERPA، ولا يُستخدم محتوى المساحة لتدريب نماذج الشركة بشكل افتراضي.

ويمكن للمعلمين تخصيص مخرجات الذكاء الاصطناعي وفق المرحلة الدراسية والمناهج وطريقة الشرح، مما يوفر محتوى تعليميا متوافقا مع أسلوبهم التدريسي، ويقلل الوقت المطلوب للتحضير.

وتسمح المنصة بمشاركة المحادثات بين الزملاء، والتخطيط المشترك للدروس، وإنشاء قوالب تعليمية من خلال GPTs مخصصة على مستوى المدرسة أو المنطقة التعليمية.

وتتكامل المنصة مع أدوات شائعة مثل Canva وGoogle Drive وMicrosoft 365، لتسهيل بدء الدروس بسياق واضح يلائم موضوع الحصة.

وتستفيد "OpenAI" من خبرات معلمين يستخدمون شات جي بي تي حالياً، وتوفر نماذج جاهزة لتسهيل تبني الأفكار وتطبيقها مباشرة في التخطيط اليومي.

ويأتي البرنامج ضمن تعاونات مع مؤسسات تعليمية كبرى، أبرزها اتحاد المعلمين الأمريكي AFT، وشراكات مع وزارات التعليم في دول مثل إستونيا واليونان، لتطوير مهارات المعلمين في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

ميزات منصة شات جي بي تي للمعلمين

وتتيح المنصة وضع الدراسة Study Mode الذي يشرح المفاهيم خطوة بخطوة للطلاب، وتوليد محتوى تفاعلي، بينما يمكن للإدارات التعليمية إدارة الحسابات عبر صلاحيات خاصة ونظام تسجيل دخول موحد SAML SSO، مع تحكم مركزي بالمجالات لضمان مستوى ثابت من الأمان.

ويتم التحقق من هوية المعلمين عبر منصة SheerID، بحيث يمكن لأي معلم مؤهل إنشاء مساحة عمل مجانية ودعوة زملائه للانضمام.

وأكدت الشركة أن المعلمين يمثلون إحدى أبرز الفئات استخداماً لشات جي بي تي، حيث يعتمد ثلاثة من كل خمسة منهم على أدوات الذكاء الاصطناعي، مع تمكين 400 ألف مدرس من مهارات عملية في هذا المجال.