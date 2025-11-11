

وكالات

تحاصرنا في حياتنا اليومية الأجهزة القابلة لإعادة الشحن، من الهواتف والحواسيب المحمولة إلى الساعات الذكية وسماعات الرأس، ومع هذا العدد المتزايد من الأجهزة، تكثر الشواحن في كل زاوية من المنزل، وغالبا ما تظل موصولة بالكهرباء دون استخدام.

ويستقبل الشاحن التيار المتردد "AC" من مقبس الحائط، ثم يحوّله إلى تيار مستمر "DC" منخفض الجهد لتغذية بطارية جهازك.

وفي التيار المستمر، تتحرك الإلكترونات في اتجاه واحد، بينما في التيار المتردد تتحرك ذهابا وإيابا دون دوران كامل.

وهذا الفرق كان محور الجدال الشهير بين توماس إديسون ونيكولا تيسلا في أواخر القرن التاسع عشر حول أيّ النظامين يجب أن يكون المعيار الكهربائي. واليوم، ما زلنا نستخدم كليهما: فالكهرباء تُنتج بتيار متردد، بينما تحتاج الأجهزة والبطاريات إلى تيار مستمر، ولهذا يتضمن كل شاحن محوّلا كهربائيا لتحويل التيار وتثبيت الجهد.

ولإنجاز هذه المهمة، يحتوي الشاحن على عدة مكونات أساسية: محوّل كهربائي ودائرة تحويل وعناصر ترشيح لتحسين جودة التيار الخارج ودائرة تحكم لتنظيم الجهد وضمان الحماية.

حتى عندما لا يكون الشاحن متصلا بأي جهاز، فإنه يستهلك قدرا صغيرا من الطاقة، يعرف باسم الطاقة الاحتياطية أو طاقة مصاص الدماء.

وجزء من هذه الطاقة يُستخدم لتشغيل دوائر التحكم والحماية داخل الشاحن، بينما يتحوّل الجزء الآخر إلى حرارة بسيطة.

وقد يبدو هذا الاستهلاك ضئيلا جدا في كل شاحن على حدة، لكنه يصبح ملموسا عند جمع استهلاك جميع الشواحن والأجهزة في المنزل، مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت، إذ قد يصل مجموع الطاقة المهدورة خلال عام إلى عدة كيلوواط/ساعة.

وللتقليل من هذا الهدر، زُوّدت الشواحن الحديثة بمكونات ذكية تبقيها في وضع السكون حتى يبدأ الجهاز المتصل بطلب الطاقة فعليا.

يمرّ داخل الشواحن تيار كهربائي دائم يؤدي إلى تآكل مكوناتها مع مرور الوقت، خصوصا عند حدوث ارتفاعات مفاجئة في الجهد الكهربائي.

ورغم أن الشواحن الحديثة صُممت لتحمّل هذه التقلبات، فإن الشواحن الرخيصة أو غير المعتمدة غالبا ما تفتقر إلى أنظمة الحماية الكافية، ما يجعلها عرضة للتلف وربما التسبب في خطر الحريق.

ورغم أن الشواحن الحديثة آمنة نسبيا وتستهلك قدرا بسيطا من الطاقة عند عدم الاستخدام، يُنصح دائما بفصلها عن الكهرباء عند عدم الحاجة إليها، خصوصا أثناء النوم أو عند مغادرة المنزل.

وإذا لاحظت ارتفاع حرارة الشاحن، أو صدور صوت غير معتاد منه، أو تلف كابله أو هيكله، فاحرص على استبداله فورا وعدم تركه متصلا بالكهرباء، وفقا لروسيا اليوم.