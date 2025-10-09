كيف يعمل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جوجل؟

(د ب أ)

بدأت شركة "جوجل" في توسيع نطاق ميزة البحث الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل أكثر من 40 دولة ومنطقة إضافية، من بينها عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وبولندا، إضافة إلى تايلاند وفيتنام.

وأطلقت الميزة، التي تتيح للمستخدمين التفاعل عبر محادثة مباشرة مع نتائج البحث، للمرة الأولى في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند خلال شهر يوليو الماضي.

ووفقا لعملاق التكنولوجيا الأمريكي، أصبحت هذه الميزة متاحة الآن في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

ويمكن الوصول إلى هذا الوضع الجديد عبر موقع " جوجل دوت كوم " أو النطاقات المحلية لمواقع جوجل في مختلف الدول، حيث يظهر كخيار إضافي إلى جانب التبويبات المعتادة مثل "الكل" و"الصور" و"الفيديو" و"الأخبار".

وأوضحت الشركة أن ظهور الخيار الجديد قد يستغرق عدة أيام لحين تحديث الخوادم بشكل تدريجي.

وكانت جوجل قدمت في السابق ملخصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لبعض الموضوعات، لكنها كانت تتضمن أيضا روابط إعلانية ومصادر تقليدية.

أما في الوضع الجديد، فتُستبدل قوائم الروابط التقليدية بإجابات مفصلة، تُذكر مصادرها جزئيا في حواشي سفلية، بينما تُعرض أفضل ثلاثة مصادر في عمود جانبي.

ويعتمد وضع الذكاء الاصطناعي الجديد على نظام "جيميني برو 5ر2"، الذي صُمم لتقديم إجابات دقيقة وسريعة. وقالت هيما بوداراجو، نائبة رئيس جوجل، إن المستخدمين أصبحوا قادرين الآن على طرح أسئلة طويلة ومعقدة كانت تحتاج سابقا إلى عدة عمليات بحث، مستشهدة بمثال إعداد خطط تفصيلية لعطلة نهاية الأسبوع في إدنبرة بناء على اهتمامات محددة.

وتثير هذه الميزة الجديدة قلق بعض الناشرين والشركات التي تعتمد على زيارات المستخدمين من نتائج البحث، خشية انخفاض عدد النقرات. إلا أن مسؤولي جوجل أكدوا أن التجارب الأولية في الولايات المتحدة وبريطانيا أظهرت أن الإشارات المرجعية للمصادر الموثوقة لا تزال تولّد حركة زيارات كبيرة إلى المواقع عالية الجودة.