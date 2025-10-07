ما هي التطبيقات المدمجة في شات جي بي تي؟

أطلقت شركة OpenAI تكاملات جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في تطبيقات أخرى مباشرة من داخل روبوت الدردشة شات جي بي تي، ما يعني إمكانية القيام بمهام مثل إنشاء قوائم تشغيل على سبوتيفاي دون مغادرة واجهة شات جي بي تي.

ويشبه هذا التكامل التطبيقات المصغرة في منصات المراسلة مثل تيليجرام وديسكورد، لكن مع دعم إضافي للذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمستخدم مواصلة المحادثة مع شات جي بي تي وتزويده بتعليمات حول كيفية التعامل مع التطبيق المختار.

سبوتيفاي

يتيح تكامل سبوتيفاي ربط حساب المستخدم مباشرة بروبوت الدردشة، بحيث يمكنه البحث عن ألبومات فنانين أو إنشاء قوائم تشغيل مخصصة، بينما يمكن طلب توصيات موسيقى أو بودكاست بناءً على محادثة المستخدم، مع إمكانية الوصول المباشر للاستماع إلى المقاطع داخل تطبيق سبوتيفاي نفسه.

المستخدمون المجانيون يمكنهم الوصول إلى قوائم التشغيل المتوفرة مسبقًا، بينما يتيح الاشتراك المدفوع Premium إنشاء تشكيلة جديدة ومخصصة بالكامل.

Canva وFigma

يمكن تكامل Canva المستخدم من إنشاء تصاميم ومعاينتها وتعديلها مباشرة من واجهة شات جي بي تي، مثل تصميم منشورات على إنستجرام.

أما Figma فيوفر القدرة على تعديل المخططات والرسوم البيانية واقتراح طرق جديدة لعرض المعلومات بصريًا، مع إمكانية تحرير الملفات مباشرة بالضغط على زر "Edit in Figma".

Zillow وExpedia

يعتمد Zillow على قاعدة بيانات العقارات لتقديم قوائم مناسبة لتفضيلات المستخدم، بما في ذلك الأسعار والصور والخرائط، مع خطط مستقبلية لتقديم قوائم جديدة وجولات ثلاثية الأبعاد.

أما Expedia فيتيح البحث عن فنادق ورحلات جوية محددة، مع تقديم خيارات مطابقة للمعايير المطلوبة مثل السعر والموقع والزمن، ويعمل Booking.com بطريقة مشابهة.

Coursera

يمكن للمستخدم الوصول إلى مقاطع الفيديو والمعلومات التعليمية من منصة Coursera عبر روبوت الدردشة، مع إمكانية تلقي توصيات بالمحتوى المناسب أثناء المحادثة.

تطبيقات قادمة

أكدت OpenAI أن العديد من التطبيقات الأخرى ستتوفر قريبًا، مثل Uber وDoorDash وInstacart وOpenTable وTarget وPeloton وTripAdvisor وAllTrails، وستتيح الشركة أيضًا للمطورين تقديم تطبيقاتهم الخاصة ضمن دليل يمكن للمستخدمين تصفحه.