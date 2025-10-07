إعلان

سؤال مراهق أمريكي إلى "ChatGPT" يشعل الفوضى داخل مدرسته.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

12:21 م 07/10/2025

سؤال مراهق أمريكي إلى ''ChatGPT''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

أثارت رسالة كتبها مراهق أمريكي على تطبيق "ChatGPT" حالة من الذعر داخل إحدى المدارس بولاية فلوريدا، بعدما طرح سؤالًا اعتبرته السلطات مقلقا للغاية.

وبحسب شرطة مقاطعة فولوسيا، كتب الطالب إيان فرانكوا، البالغ من العمر 13 عاما، على التطبيق سؤالا يقول فيه: "كيف أقتل صديقي في منتصف الفصل؟"، ما أدى إلى إصدار تنبيه فوري من نظام المراقبة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "GAGGLE"، الذي يتتبع الأنشطة الإلكترونية الخطرة في المدارس.

وعلى إثر التنبيه، توجهت الشرطة إلى المدرسة وألقت القبض على الطالب، الذي أوضح في التحقيقات أنه كان يمزح فقط ويسخر من زميل يضايقه.

وأكدت الشرطة أن هذه "المزحة" تسببت في استنفار أمني داخل المدرسة ووصفت الحادث بأنه "تهديد خطير لا يمكن تجاهله"، مشددة على ضرورة مراقبة أولياء الأمور لأنشطة أبنائهم عبر الإنترنت ومتابعة استخدامهم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، شددت إدارة المدرسة على أهمية التعامل بجدية مع أي محتوى يحمل تهديدًا أو إساءة، حتى وإن بدا على سبيل المزاح، لما يمثله من خطر محتمل على سلامة المجتمع المدرسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سؤال مراهق أمريكي إلى ChatGPT الطالب إيان فرانكوا الذكاء الاصطناعي GAGGLE كيف أقتل صديقي في منتصف الفصل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس