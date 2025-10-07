سؤال مراهق أمريكي إلى "ChatGPT" يشعل الفوضى داخل مدرسته.. ماذا قال؟

مصراوي

أثارت رسالة كتبها مراهق أمريكي على تطبيق "ChatGPT" حالة من الذعر داخل إحدى المدارس بولاية فلوريدا، بعدما طرح سؤالًا اعتبرته السلطات مقلقا للغاية.

وبحسب شرطة مقاطعة فولوسيا، كتب الطالب إيان فرانكوا، البالغ من العمر 13 عاما، على التطبيق سؤالا يقول فيه: "كيف أقتل صديقي في منتصف الفصل؟"، ما أدى إلى إصدار تنبيه فوري من نظام المراقبة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "GAGGLE"، الذي يتتبع الأنشطة الإلكترونية الخطرة في المدارس.

وعلى إثر التنبيه، توجهت الشرطة إلى المدرسة وألقت القبض على الطالب، الذي أوضح في التحقيقات أنه كان يمزح فقط ويسخر من زميل يضايقه.

وأكدت الشرطة أن هذه "المزحة" تسببت في استنفار أمني داخل المدرسة ووصفت الحادث بأنه "تهديد خطير لا يمكن تجاهله"، مشددة على ضرورة مراقبة أولياء الأمور لأنشطة أبنائهم عبر الإنترنت ومتابعة استخدامهم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، شددت إدارة المدرسة على أهمية التعامل بجدية مع أي محتوى يحمل تهديدًا أو إساءة، حتى وإن بدا على سبيل المزاح، لما يمثله من خطر محتمل على سلامة المجتمع المدرسي.