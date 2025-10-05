خطوات سهلة لإحياء الصور القديمة وتحويلها إلى لقطات متحركة

مصراوي

انتشرت الصور المتحركة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت الصور الجامدة إلى لقطات نابضة بالحياة مثل ابتسامة أو رمشة عين أو إيماءة بسيطة.

ما هو تحريك الصور؟

تحريك الصور يعني إضافة حركة إلى صورة ثابتة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى نسخة نابضة بالحياة.

وعلى عكس الصور المتحركة التقليدية أو مقاطع الفيديو، يعتمد هذا الأسلوب على صورة واحدة يضاف إليها حركات طبيعية بسيطة مثل الابتسامة أو الالتفات.

خطوات الحصول على صورة متحركة

العملية لا تحتاج إلى خبرة تقنية كبيرة، إذ يكفي اختيار تطبيق مناسب، ثم رفع صورة واضحة وعالية الجودة، وتحديد نوع الحركة المطلوبة مثل الابتسام أو التلويح، وأخيرا معاينة النتيجة وتصديرها.

أبرز التطبيقات المتاحة

من بين التطبيقات الأكثر شهرة في هذا المجال تطبيق AliveMoment الذي يعد خيارا مثاليا للمبتدئين بفضل بساطته وجودة نتائجه، وهناك أيضا تطبيق موشن ليب الذي يمنح تحكما أكبر في تحريك عناصر محددة داخل الصورة، بالإضافة إلى MyHeritage In Color المتخصص في إحياء الصور القديمة بالأبيض والأسود.

مجاني أم مدفوع؟

التطبيقات المجانية مناسبة للتجربة الأولى، لكنها غالبا ما تضع علامات مائية وتوفر خيارات محدودة أما النسخ المدفوعة فتتيح إمكانيات أكبر مثل تصدير بجودة عالية وحركات أكثر تنوعا وسرعة في المعالجة.

نصائح للمبتدئين

ينصح باختيار صور ذات إضاءة جيدة ووضوح عال، والبدء بحركات بسيطة قبل الانتقال إلى المؤثرات الأكثر تعقيدًا، مع استخدام هذه الصور المتحركة لمحتوى السوشيال ميديا أو مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة لتجربة المتعة الكاملة.