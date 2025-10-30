بعد "أمازون".. تفاصيل عطل واسع يضرب خدمات "مايكروسوفت"

شهدت خدمات شركة مايكروسوفت السحابية "أزور"، عطلا واسع النطاق أدى إلى توقف عدد من منتجات الشركة وخدماتها في مناطق مختلفة حول العالم.

ووفقا لما أوضحته الشركة عبر صفحة حالة الخدمة الرسمية، فإن المشكلة، مرجحة أن يكون تغيير غير مقصود في إعدادات النظام هو السبب وراء الخلل.

وقالت مايكروسوفت في بيانها: "نعتقد أن تغييرات في التهيئة تسببت في هذا الانقطاع، ونعمل على معالجة المشكلة وإعادة تشغيل الخدمات تدريجيا"، من دون أن تحدد موعدا واضحا لاستعادة الخدمة بالكامل.

وشمل العطل عددا من أبرز منتجات الشركة مثل Microsoft 365، وإكس بوكس، وماينكرافت، كما تأثرت مواقع شركات كبرى تعتمد على خوادم "أزور"، من بينها "كوستكو" و"ستاربكس"، حيث أصبحت غير قابلة للوصول مؤقتا.

ويأتي هذا العطل بعد أسبوع واحد فقط من توقف مشابه في خدمات "أمازون" السحابية، والذي أدى بدوره إلى تعطل مواقع إلكترونية ومصارف وبعض الخدمات الحكومية في عدد من الدول.