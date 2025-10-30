إعلان

بعد "أمازون".. تفاصيل عطل واسع يضرب خدمات "مايكروسوفت"

كتب : محمود الهواري

11:00 ص 30/10/2025

مايكروسوفت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت خدمات شركة مايكروسوفت السحابية "أزور"، عطلا واسع النطاق أدى إلى توقف عدد من منتجات الشركة وخدماتها في مناطق مختلفة حول العالم.

ووفقا لما أوضحته الشركة عبر صفحة حالة الخدمة الرسمية، فإن المشكلة، مرجحة أن يكون تغيير غير مقصود في إعدادات النظام هو السبب وراء الخلل.

وقالت مايكروسوفت في بيانها: "نعتقد أن تغييرات في التهيئة تسببت في هذا الانقطاع، ونعمل على معالجة المشكلة وإعادة تشغيل الخدمات تدريجيا"، من دون أن تحدد موعدا واضحا لاستعادة الخدمة بالكامل.

وشمل العطل عددا من أبرز منتجات الشركة مثل Microsoft 365، وإكس بوكس، وماينكرافت، كما تأثرت مواقع شركات كبرى تعتمد على خوادم "أزور"، من بينها "كوستكو" و"ستاربكس"، حيث أصبحت غير قابلة للوصول مؤقتا.

ويأتي هذا العطل بعد أسبوع واحد فقط من توقف مشابه في خدمات "أمازون" السحابية، والذي أدى بدوره إلى تعطل مواقع إلكترونية ومصارف وبعض الخدمات الحكومية في عدد من الدول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مايكروسوفت أمازون منتجات الشركة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بعد خفض الفيدرالي.. الذهب اليوم في مصر يخسر 95 جنيها ببداية تعاملات الخميس
قبل افتتاحه.. تعرف على مراكز ترميم المتحف المصري الكبير