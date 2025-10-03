ما هو تطبيق "Sora" الذي دخل قائمة أفضل 3 تطبيقات في متجر آبل؟

مصراوي

حقق تطبيق "Sora" الجديد من شركة OpenAI، المتخصص في إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، انتشارا واسعا فور إطلاقه، رغم اقتصاره على نظام الدعوات الخاصة ومستخدمي الولايات المتحدة وكندا فقط.

وفي يومه الأول، وصل التطبيق إلى 56 ألف عملية تنزيل، ليحتل سريعا المركز الثالث ضمن قائمة أفضل تطبيقات متجر "App Store" في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات شركة Appfigures المتخصصة في تحليلات التطبيقات، بلغ عدد مرات تثبيت التطبيق على أجهزة "iOS" نحو 164 ألف عملية خلال أول يومين.

ما هو تطبيق "Sora"؟

بحسب "OpenAI" فأن "Sora" يمثل جيلا جديدا من التطبيقات الاجتماعية التي تمزج بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ومشاركة المحتوى، في محاولة لتكرار نجاح "ChatGPT".

ويعتمد التطبيق على نموذج Sora 2، إذ يتيح توليد مقاطع فيديو قصيرة من أوامر نصية وتصميم أفاتار واقعي يحاكي ملامح المستخدم وصوته، بجانب مشاركة الإبداعات مع المجتمع داخل التطبيق.

منافسة مع تيك توك و"ميتا"

وبدخول "Sora" ساحة المحتوى الاجتماعي، تجد OpenAI نفسها في مواجهة مباشرة مع منصات كبرى مثل تيك توك و"ميتا"، التي أطلقت مؤخرًا قسم الفيديو التوليدي "Vibes".

كما يواجه التطبيق منافسة من شركات ناشئة متخصصة مثل Runway AI وMidjourney.

إمكانيات تقنية متقدمة

نموذج "Sora 2" جاء بقدرات مطوّرة لمعالجة تحديات توليد الفيديو، أبرزها الالتزام بقوانين الفيزياء وحركة السوائل والجاذبية وتحسين دقة تنفيذ الأوامر النصية المتتابعة وتوليد أصوات ومؤثرات صوتية متزامنة بعدة لغات، ما يجعله أداة جذابة لصناع السينما.

لمواجهة المخاوف المرتبطة بالتزييف العميق، فرضت OpenAI عدة قيود، منها منع إنشاء مقاطع لشخصيات عامة دون إذن وحظر توليد فيديو اعتمادًا على صورة واحدة فقط وإضافة علامات مائية إلزامية لكل مقطع وتعطيل خاصية تسجيل الشاشة للحد من الانتشار غير المراقب.