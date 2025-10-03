شاهد بالفيديو.. روبوت صيني يحرك وجهه مثل البشر

مصراوي

في خطوة جديدة تعكس تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، كشفت شركة صينية ناشئة عن وجه روبوت واقعي بدا وكأنه "يدرك ما حوله"، في مشهد أثار تفاعلا واسعا بعد نشره على موقع يوتيوب.

وجه واقعي

وأظهر الروبوت، الذي طورته شركة AheadForm، في الفيديو تعبيرا مستهجنا يوحي بقدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة.

وتقول الشركة إن الهدف من هذه التقنية هو تعزيز التواصل بين البشر والروبوتات في مجالات مثل خدمة العملاء والترفيه والتعليم.

وتأسست AheadForm عام 2024، وتسعى لدمج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، مع رؤوس روبوتية قادرة على التعبير عن المشاعر والتفاعل بشكل طبيعي مع البشر.

وقدمت الشركة عدة خطوط إنتاج، منها سلسلة Elf ذات الأذنين المدببتين مع أنظمة تحكم دقيقة، وسلسلة Lan ذات المظهر البشري التي تركز على الكفاءة وخفض التكلفة.

النموذج الأحدث، Origin M1، يحتوي على 25 محركا صغيرا تتحكم في تعابير الوجه، بالإضافة إلى كاميرات داخل العينين، ومكبرات صوت وميكروفونات تتيح التفاعل المباشر مع المستخدم.

وتعتمد الشركة على محركات متطورة صغيرة الحجم وهادئة الحركة لتقديم تعبيرات وجه واقعية.

ولم تطرح هذه الرؤوس الروبوتية تجاريا حتى الآن. لكن خبراء الشركة يرون أن استخدامها سيكون بالغ الأهمية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، حيث يشكل بناء الثقة والتواصل مع المستخدمين حجر الزاوية في نجاح التجربة.