إغلاق حسابات القاصرين على فيسبوك وتيك توك وسناب شات في هذه الدولة

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق "إنستجرام"، إلى جانب شركتي بايت دانس المالكة لـ"تيك توك"، وسناب المالكة لتطبيق "سناب شات"، أنها ستلتزم بتنفيذ قانون أسترالي جديد يقضي بحظر المستخدمين دون سن السادسة عشرة، مؤكدة أنها ستبدأ تعطيل الحسابات فور دخول القانون حيز التنفيذ في 10 ديسمبر المقبل.

وقالت الشركات الثلاث أمام البرلمان الأسترالي، اليوم الثلاثاء، إنها ما زالت ترى أن الحظر لن يحقق الحماية الكاملة للشباب، لكنها ستعمل على التواصل مع أصحاب الحسابات القاصرين لإبلاغهم بالإجراءات الجديدة، بحسب وكالة رويترز.

ويعد هذا الموقف تحولا واضحا في استجابة قطاع التواصل الاجتماعي للقوانين الصارمة الجديدة التي تراقبها حكومات عدة حول العالم، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير المنصات على الصحة النفسية للمراهقين.

وبموجب القانون الأسترالي الجديد، يتوجب على المنصات اتخاذ "خطوات معقولة" لمنع المستخدمين دون 16 عاما من إنشاء حسابات، وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي ما يعادل 32.5 مليون دولار أمريكي.

وكانت شركات التواصل الاجتماعي قد اعترضت سابقا على القانون، بحجة أنه قد يدفع الشباب إلى استخدام مواقع أكثر خطورة لا تخضع لرقابة كافية، كما وصفت تطبيق الحظر بأنه إجراء معقد وغير ضروري.

وقالت "سناب" و"يوتيوب" إنهما لا تعتبران نفسيهما منصات تواصل اجتماعي بالمعنى القانوني، في محاولة لتجنب الخضوع الكامل لبنود القانون.

التزام مشروط ومخاوف مستمرة

وخلال الجلسة، قالت جينيفر ستاوت، نائبة الرئيس الأولى للسياسات العالمية في "سناب"، عبر رابط فيديو: "لا نوافق على القانون، لكننا نقبله وسنلتزم به".

وفي السياق نفسه، أكدت إيلا وودز-جويس، مسؤولة السياسة العامة في "تيك توك" بأستراليا، أن المنصة الصينية ما زالت تعارض الحظر، لكنها ستلتزم بتطبيقه احتراما للقانون المحلي.

أما ميا غارليك، مديرة سياسات "ميتا" في أستراليا ونيوزيلندا، فأوضحت أن الشركة ستتواصل قريبا مع نحو 450 ألف مستخدم على "إنستجرام" و"فيسبوك" ممن تقل أعمارهم عن 16 عاما، لمنحهم خيار حذف بياناتهم وصورهم أو الاحتفاظ بها حتى بلوغهم السن القانونية.

وقالت "تيك توك" إن لديها نحو 200 ألف حساب قاصر في أستراليا، فيما أعلنت "سناب" عن 440 ألف حساب مشابه، وأكدتا أنهما ستتخذان خطوات مماثلة لحذفها أو تعطيلها.

وأوضحت الشركتان أنهما ستعتمدان على أنظمة ذكاء اصطناعي وبرامج تحليل سلوك المستخدم للكشف عن الحسابات التي يشتبه في أنها تخص قاصرين، حتى وإن ادعى أصحابها أنهم تجاوزوا سن 16 عاما.

وفي حال تم تصنيف مستخدم بالغ بالخطأ على أنه قاصر، قالت "ميتا" و"تيك توك" إنهما ستحيلانه إلى أداة خارجية لتقدير الأعمار بدقة، بينما أشارت "سناب" إلى أنها لا تزال تعمل على تطوير حل مشابه لتجنب حظر المستخدمين بالخطأ.