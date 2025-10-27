تسريبات تكشف السعر المتوقع لهاتف سامسونج القابل للطي ثلاثيا

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Galaxy TriFold المنتظر من شركة "سامسونج" لن يكون متاحا لجميع المستخدمين، إذ تخطط الشركة الكورية الجنوبية لطرحه في عدد محدود جدا من الأسواق حول العالم.

وبحسب المسرب الشهير إيفان بلاس، فإن الهاتف القابل للطي ثلاثيا سيطرح فقط في كوريا الجنوبية، الصين، سنغافورة، تايوان، وربما الإمارات، بينما لن يتوفر في الأسواق الأمريكية أو الأوروبية كما توقعت تقارير سابقة.

وتتناقض هذه المعلومات مع ما نشرته شبكة "CNN"، التي أشارت في وقت سابق إلى أن "سامسونج" كانت تدرس إمكانية إطلاق الهاتف في الولايات المتحدة.

غير أن محللين يرون أن القرار ليس مفاجئا، إذ تميل الشركة عادة إلى التريث في طرح الأجهزة ذات التصاميم التجريبية الجديدة.

وسبق أن اعتمدت "سامسونج" استراتيجية مشابهة عند إطلاق نسخة Galaxy Z Fold 6 SE، التي توفرت حصريا في كوريا والصين.

وبحسب التسريبات، فإن السعر المرتفع قد يكون أحد أسباب تقليص نطاق التوفر، إذ يتوقع أن يبلغ نحو 3,000 دولار، ليصبح بذلك من أغلى الهواتف الذكية في العالم.

ويمتاز Galaxy TriFold بتصميم فريد يتيح الطي في نقطتين، مما يمنح المستخدم تجربة أقرب إلى الأجهزة اللوحية مقارنة بسلسلة Galaxy Z Fold الحالية التي تطوى مرة واحدة فقط.

ويتوقع أن يشكل الهاتف أكبر نقلة نوعية في هواتف سامسونج منذ إطلاق أول جهاز قابل للطي عام 2019.

ومن المنتظر أن تكشف "سامسونج" رسميا عن الهاتف خلال قمة APEC المقبلة، حيث سيعرض خلف الزجاج دون السماح للحضور بتجربته عمليا، على أن يطرح في الأسواق في وقت لاحق من هذا العام.