ما الميزة الجديدة التي أطلقتها إنستجرام والمخصصة للمراهقين فقط؟

أعلنت منصة "إنستجرام" عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تخصيص أيقونة التطبيق على هواتفهم، إلا أن المفاجأة كانت في اقتصارها على فئة المراهقين فقط، وهو ما أثار استياء عدد كبير من المستخدمين البالغين.

وتتيح الميزة الجديدة للمراهقين اختيار تصميمات مختلفة لشعار التطبيق، مثل الأيقونات النيونية والزجاجية وتلك المستوحاة من النار أو الأزهار أو المادة اللزجة الخضراء، وغيرها من الأشكال المبتكرة، إذ يمكن الوصول إلى هذه الخيارات من خلال النقر على شعار "إنستجرام" أعلى الصفحة الرئيسية داخل التطبيق.

وأثار القرار موجة من الانتقادات على منصة "إكس"، إذ رأى بعض المستخدمين أن تقييد الميزة بعمر محدد أمر غير منطقي، فيما شبّه آخرون الخطوة بمحاولة لمنافسة "سناب شات"، الذي يقدم ميزة مشابهة لمشتركي خدمته المدفوعة، وفقا لتقرير موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا.

وبحسب المنصة، تهدف الميزة إلى جعل تجربة المراهقين أكثر جاذبية وتعبيرا عن شخصياتهم، خاصة بعدما لاحظت الشركة شغف هذه الفئة بتخصيص مظهر تطبيقاتهم والتعبير عن أنفسهم بصريا.

وأكدت "إنستجرام" أنها لا تخطط لتوسيع الميزة لتشمل المستخدمين البالغين أو المشتركين المدفوعين في الوقت الحالي.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن اتجاه متزايد نحو تخصيص واجهات التطبيقات، خاصة بعد أن أصبحت موضة "تخصيص الشاشة" رائجة بين المراهقين منذ تحديث نظام iOS 14 عام 2020، وازدادت شعبيتها بعد تحديثات iOS 18 الأخيرة التي سمحت بتصميم أيقونات ملونة أكثر مرونة.

أما مستخدمو أندرويد، الذين يتمتعون بخيارات تخصيص منذ سنوات، فقد اعتبروا أن هذه الخطوة تستهدف المراهقين من مستخدمي آيفون تحديدًا، كونهم الشريحة الأكثر نشاطًا على المنصة في الولايات المتحدة.