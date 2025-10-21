إعلان

من غير الرقم.. ما الميزة الجديدة للتواصل عبر تطبيق "واتساب"؟

كتب : مصراوي

06:10 م 21/10/2025

واتساب

(د ب أ)

أوردت مدونة "WABetaInfo" أن شركة واتس آب تعتزم إطلاق خدمة أسماء المستخدمين قريبا، مشيرة إلى أنه يتم حاليا اختبار وظيفة حجز الأسماء في النسخة التجريبية من تطبيق التراسل الفوري الشهير.

وأضافت المدونة المتخصصة في تحليل إصدارات "واتس آب" أنه يتعين على المستخدم البدء في التفكير في اختيار اسم مفضل له، والتفكير أيضا في البدائل الممكنة، في حالة عدم التمكن من حجز الاسم المفضل.

قواعد أساسية

وتسري القواعد الأساسية التالية على أسماء المستخدمين المستقبلية:

- يقتصر اسم المستخدم على الحروف الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية.

- يجب أن يحتوي اسم المستخدم على حرف صغير واحد على الأقل.

- غير مسموح باستعمال الأسماء، التي تبدأ بالاختصار www.. ومن جانبها، أشارت شركة "واتس آب" إلى أن وظيفة أسماء المستخدمين تعمل على تعزيز جوانب الأمان وحماية البيانات؛ لأن معرفة الرقم الهاتفي لم تعد

كافية للتواصل مع أي شخص دون موافقته، علاوة على إلغاء خيار الاتصال خارج

تطبيق التراسل، ولا يمكن للمستخدم مشاركة رقم هاتفه الجوال مع الآخرين.

وأضافت المدونة أنه سيتم تأمين جميع أسماء مستخدمي واتس آب المستقبلية

بشكل اختياري بواسطة رقم تعريف شخصي PIN، وهذا يعني أن مجرد معرفة اسم المستخدم لا تكفي للتواصل مع جهات الاتصال الجديدة، لكن يجب معرفة كود

PIN المعني وإدخاله قبل إتاحة التواصل مع المستخدم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Signal المنافسة لتطبيق "واتس آب" قد طرحت وظيفة أسماء المستخدمين كطريقة بديلة آمنة للتواصل مع بداية 2024، ويمكن تغيير اسم المستخدم في أي وقت أو حتى حذفه تماما.

