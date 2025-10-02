اتهامات بفتح إنستجرام لميكروفونات الهواتف سرا.. ورد رسمي من الشركة

نفى آدم موسيري، رئيس تطبيق "إنستجرام"، في منشور على حسابه يوم الأربعاء، ما وصفه بـ"خرافة" تنصت شركة ميتا على مستخدميها عبر تشغيل ميكروفونات هواتفهم سرا من أجل استهدافهم بإعلانات مخصصة.

وقال موسيري: "إن فكرة تشغيل ميتا لميكروفونات هواتف المستخدمين سرا لتسجيل محادثاتهم هي نظرية مؤامرة قديمة"، مشيرا إلى أن الشركة سبق أن نفت هذه المزاعم مرارا.

وجاءت تصريحات موسيري في الوقت الذي أعلنت فيه "ميتا" عن تغييرات جذرية في سياسات الإعلانات، إذ ستبدأ قريبا في استهداف المستخدمين عبر تطبيقاتها الاجتماعية بناء على البيانات التي يتم جمعها من تفاعلاتهم مع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وفق ما أفاد موقع "تك كرانش".

وتستند آلية الإعلانات الجديدة إلى تفاعل المستخدمين مع روبوتات الدردشة الذكية، ما يتيح للشركة مؤشرات أكثر دقة حول اهتماماتهم، لتصبح سياسة الخصوصية التي ستدخل حيز التنفيذ في 16 ديسمبر خطوة أوسع في جمع البيانات.

وأوضح موسيري في منشوره أن المستخدمين يمكنهم معرفة ما إذا كان ميكروفون الهاتف قيد التشغيل من خلال ظهور ضوء أعلى الشاشة، فضلا عن استهلاك أسرع لطاقة البطارية.

وأكد أن قوة نظام التوصيات الإعلانية لدى "ميتا" تعود إلى تعاونها مع المعلنين الذين يزودونها بمعلومات حول زوار مواقعهم الإلكترونية، إلى جانب استخدام بيانات الاهتمامات المتشابهة بين المستخدمين.