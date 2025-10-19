ميزة بسيطة.. كيف تغير جوجل طريقة عودتك إلى المنزل؟

تستعد شركة جوجل لإطلاق ميزة جديدة في تطبيق خرائط Google ستعرض قريبا على الشاشة الرئيسية، تمكن المستخدمين من معرفة المدة المتوقعة للوصول إلى المنزل دون الحاجة لفتح التطبيق أو بدء الملاحة.

الميزة الجديدة ستظهر وقت الوصول المتوقع (ETA) مباشرة داخل زر الصفحة الرئيسية أسفل شريط البحث، مع مؤشرات مرمزة بالألوان لتوضيح حالة الطريق الأخضر للسلاسة، الأصفر للازدحام المتوسط، والأحمر للازدحام الشديد.

ميزة توفر الوقت وتبسط التجربة

حتى الآن، كان المستخدم يحتاج للنقر على زر "الصفحة الرئيسية" ثم فتح معاينة المسار لمعرفة الوقت اللازم للوصول إلى منزله من موقعه الحالي.

لكن وفقا لما رصده المستخدم winner00 على منصة Discord، ونقله موقع Android Authority، فإن التحديث الجديد سيجعل المدة الزمنية تظهر مباشرة دون أي خطوات إضافية.

التغيير يبدو بسيطا، لكنه عملي للغاية، خصوصا لمن يحتاجون إلى تقدير سريع لوقت العودة دون فتح تفاصيل الطريق في كل مرة.

دمج "جيميني" بدلا من "مساعد جوجل"

إلى جانب هذه الإضافة، تواصل "جوجل" دمج ذكاءها الاصطناعي "Gemini" في تطبيق الخرائط، ليحل تدريجيا محل مساعد جوجل في بعض المهام.

يتيح "جيميني" للمستخدمين إعطاء أوامر صوتية أكثر تعقيدا مثل "تجنب الطرق ذات الرسوم" أو "اعرض الطقس على المسار"، بالإضافة إلى تقديم معلومات سياقية فورية عن الأماكن القريبة.

طرح تدريجي

من المتوقع أن تبدأ جوجل طرح الميزة تدريجيا لمزيد من المستخدمين خلال الأيام المقبلة، ضمن سلسلة التحسينات التي تضيفها الشركة لتسهيل تجربة التنقل وتوفير الوقت.