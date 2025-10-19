تراجع مفاجئ.. ما الذي يحدث لتطبيق "شات جي بي تي" حول العالم؟

كتب- مصراوي

كشف تحليل جديد أن تطبيق روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي" للهواتف الذكية ربما يكون قد بلغ ذروة نموه، بعد فترة من الارتفاعات المتتالية في أعداد المستخدمين حول العالم.

وبحسب تقرير صادر عن شركة "Apptopia" المتخصصة في تحليلات التطبيقات، فإن معدل نمو المستخدمين الجدد والمقاس بنسبة التغير في التنزيلات الشهرية عالميا شهد تباطؤا ملحوظا بعد شهر أبريل الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيانات نقلها موقع "TechCrunch"، أن عدد المستخدمين النشطين يوميا على مستوى العالم بدأ في الاستقرار خلال الشهر الماضي تقريبا، مشيرة إلى أن التطبيق يسير حاليا نحو انخفاض بنسبة 8.1% في معدل التنزيلات العالمية خلال أكتوبر الجاري.

ورغم هذا التراجع في معدلات النمو، يواصل تطبيق شات جي بي تي تحقيق أرقام قوية على صعيد إجمالي التنزيلات، مع تسجيل ملايين عمليات التثبيت الجديدة يوميًا.

لكن هذا التباطؤ قد يعكس وفق التحليل تراجع وتيرة انتشار التطبيق بشكل عام، نتيجة زيادة المنافسة والتغييرات الأخيرة في نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد عليه.

ويرجح التقرير أن المنافسة المتصاعدة، خصوصًا من مساعد "جيميني" الذكي من جوجل، لعبت دورا في إبطاء نمو التطبيق.

كما أن التحديثات التي طرأت على نموذج الذكاء الاصطناعي في أبريل والتي جعلته أقل تملقا في التفاعل مع المستخدمين قد أثرت أيضا على سلوك المستخدمين.

وفي أغسطس الماضي، استمرت هذه التغييرات مع إطلاق نموذج "GPT-5"، الذي وُصف بأنه أكثر تحفظًا وأقل جاذبية من الإصدارات السابقة.

ووفقا لبيانات "Apptopia"، فإن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون يوميا داخل التطبيق، إلى جانب عدد الجلسات لكل مستخدم نشط، سجلا تراجعا قبل الصعود اللافت لمنافسه "جيميني" الذي تصدر التصنيفات في سبتمبر، بعد طرح نموذج إنشاء الصور الجديد "Nano Banana".