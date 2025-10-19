وكالات

سجلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية زلزالا في مياه الخليج صباح الأحد، بلغت قوته 4.34 درجة على مقياس ريختر، وتم تحديد مركزه على بعد نحو 160 كيلومترا شمال شرق محافظة الخفجي.

وأوضحت الهيئة، أن الزلزال وقع عند الساعة 00:27:09 فجرا، وتم رصده بدقة عبر محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.

وشددت على أنه رغم تصنيفه ضمن الزلازل المتوسطة القوة، لم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار مادية أو شعور السكان بالهزة في المدن والمحافظات الساحلية المجاورة.

وتتابع الجهات المختصة الوضع وتواصل مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة كجزء من جهودها المستمرة لضمان السلامة العامة، وفقا لروسيا اليوم.