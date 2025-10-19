إعلان

بقوة 4.34 درجة.. المساحة الجيولوجية السعودية ترصد زلزالا متوسط القوة في الخليج

كتب : مصراوي

06:43 ص 19/10/2025

زلزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

وكالات

سجلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية زلزالا في مياه الخليج صباح الأحد، بلغت قوته 4.34 درجة على مقياس ريختر، وتم تحديد مركزه على بعد نحو 160 كيلومترا شمال شرق محافظة الخفجي.

وأوضحت الهيئة، أن الزلزال وقع عند الساعة 00:27:09 فجرا، وتم رصده بدقة عبر محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.

وشددت على أنه رغم تصنيفه ضمن الزلازل المتوسطة القوة، لم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار مادية أو شعور السكان بالهزة في المدن والمحافظات الساحلية المجاورة.

وتتابع الجهات المختصة الوضع وتواصل مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة كجزء من جهودها المستمرة لضمان السلامة العامة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال المساحة الجيولوجية السعودية زلزال متوسط القوة زلزال متوسط القوة في الخليج زلزال في الخليج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة