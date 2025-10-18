ما هي ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة في فيسبوك التي تصل إلى صورك الخاصة؟

ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة في فيسبوك التي تصل إ

أعلنت شركة ميتا عن طرح ميزة جديدة اختيارية قائمة على الذكاء الاصطناعي لمستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة وكندا، تهدف إلى جعل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أكثر "جدارة بالمشاركة".

وبحسب موقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا أثارت الميزة الجديدة مخاوف جديدة بشأن الخصوصية نظرا لكونها مصممة للعمل مباشرة مع ألبوم الكاميرا الخاص بهاتف المستخدم وليس الوسائط التي حملها مسبقا على المنصة.

وأوضحت ميتا أنه في حال اختيار المستخدم تفعيل هذه الميزة، سيقوم ذكاء ميتا الاصطناعي بفحص ألبوم الكاميرا لديه بشكل مستمر ورفع الصور غير المنشورة إلى سحابة الشركة ومن ثم إبراز "اللقطات المميزة" المفقودة بين لقطات الشاشة والصور العشوائية.

ويتمكن المستخدمون من حفظ التعديلات المقترحة أو مشاركتها كصور مجمعة، إذ تنص الميزة بشكل واضح على أنها "ستختار وسائط من ألبوم الكاميرا لديك وتحملها إلى سحابتنا بشكل مستمر".

أشارت الشركة سابقا إلى أنها قد تحتفظ ببعض هذه البيانات لأكثر من 30 يوما وتؤكد أن وسائط المستخدم لن تُستخدم في استهداف الإعلانات.

النقطة الأكثر حساسية تتعلق باستخدام هذه البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا، إذ أكدت ميتا في إعلانها أنها "لا تستخدم الوسائط من ألبوم الكاميرا لديك لتحسين الذكاء الاصطناعي في ميتا، إلا إذا اخترت تعديل هذه الوسائط باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، أو مشاركتها".

وأوضحت متحدثة باسم الشركة لموقع "The Verge" أن الوسائط التي تحمل لتقديم الاقتراحات لن تستخدم لتحسين الذكاء الاصطناعي إلا إذا أجرى المستخدم "تعديلاً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا أو نشر هذه الاقتراحات على فيسبوك".

ووفقا لميتا في الوقت الحالي فأن الشركة ستجمع وتخزن صور المستخدم الخاصة في السحابة ويمكن لنظامها للذكاء الاصطناعي الاطلاع عليها لكنها لن تُستخدم للتدريب إلا بعد إجراء المستخدم خطوة إضافية.