"موزيلا" تدعم "فايرفوكس" بـ "Perplexity" لمواكبة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "موزيلا" عن خطوة نوعية لتعزيز متصفحها "فايرفوكس"، تمثلت في دمج محرك الإجابات القائم على الذكاء الاصطناعي "Perplexity" كخيار بحث افتراضي للمستخدمين حول العالم.

يأتي هذا الإجراء في خضم سباق محموم بين شركات التقنية لتطوير متصفحات مدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبدلا من فرض واجهة بحث موحدة، اختارت "موزيلا" منح مستخدمي "فايرفوكس" حرية التبديل بين "Perplexity" ومحركات البحث التقليدية الأخرى مثل "جوجل" و"بينج" و"DuckDuckGo"، دون مغادرة بيئة المتصفح المألوفة.

وبعد نجاح مرحلة الاختبار في أسواق محددة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، قررت الشركة تعميم ميزة "Perplexity" على جميع مستخدمي إصدار سطح المكتب عالميا، مع وعود بوصولها إلى الهواتف الذكية خلال الأشهر القادمة.

ويتميز "Perplexity" بتقديم تجربة بحث محادثية، حيث تظهر الإجابات في شكل نصوص مفصلة ومشروحة بالمصادر الموثوقة، بخلاف طريقة "جوجل" التقليدية القائمة على قوائم روابط المواقع.

يمكن للمستخدمين تفعيل المحرك الجديد من خلال شريط العنوان الموحد أو عبر إعدادات المتصفح، إذ شددت "موزيلا" على التزامها الثابت بحماية بيانات المستخدمين، مؤكدة أن "Perplexity" لا يشارك أو يبيع هذه البيانات لأطراف خارجية.

وأشارت الشركة إلى أن النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية قد يفتح الباب أمام إضافة المزيد من محركات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

في سياق متصل، أعلنت "موزيلا" أيضا عن تعميم ميزة "الملفات الشخصية" التي تم اختبارها مسبقا، ما يتيح للمستخدمين إنشاء مساحات عمل منفصلة داخل المتصفح، يمكن تخصيصها لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستخدام الشخصي.

وتواصل الشركة اختبار ميزة البحث البصري عبر "Google Lens" للمستخدمين الذين يعتمدون على "جوجل" كمحرك بحث افتراضي على الحواسيب.