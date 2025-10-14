إعلان

تعرف على ميزة "الوظائف" في فيسبوك وخطوات التقديم إليها

كتب- محمود الهواري:

05:55 م 14/10/2025

ميزة وظائف فيسبوك

أعادت شركة ميتا إطلاق ميزة الوظائف على منصتها فيسبوك، بعد نحو خمس سنوات من إيقاف النسخة السابقة التي كانت متاحة منذ عام 2017، في خطوة تهدف إلى دعم الباحثين عن فرص عمل محلية ووظائف المبتدئين.

وقالت الشركة في بيان لها إن الميزة الجديدة تركز على الوظائف الخدمية والتجارية وفرص العمل المتاحة في المناطق القريبة من المستخدم، موضحة أن قوائم الوظائف ستعرض داخل تبويب جديد ضمن قسم "Marketplace"، مع إمكانية ظهورها أيضا في المجموعات ذات الصلة.

ميزة الوظائف في فيسبوك

وسيتاح لأصحاب الشركات والأنشطة التجارية نشر قوائم الوظائف الخاصة بهم مباشرة عبر صفحاتهم، على أن تكون الخدمة متاحة فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، مع الالتزام بإرشادات فيسبوك.

ويعد هذا التحديث بمثابة عودة رسمية لميزة الوظائف التي طرحها فيسبوك أول مرة في الولايات المتحدة وكندا عام 2017، قبل أن تتوسع إلى أكثر من 40 دولة في عام 2018، بحسب تقرير لموقع The Verge .

وفي عام 2022، قصر فيسبوك الميزة على الولايات المتحدة وكندا فقط، ثم أوقفها نهائيا في عام 2023، بعد جدل حول استخدام بعض المؤسسات الإعلانية أدوات الاستهداف لاستبعاد مجموعات على أساس الجنس أو الخلفية الدينية من رؤية الإعلانات.

وأوضحت "ميتا" أن ميزة الوظائف الجديدة بدأ تفعيلها رسميا في 13 أكتوبر الجاري داخل الولايات المتحدة فقط، على أن يتم تقييم التجربة قبل التوسع إلى مناطق أخرى لاحقا.

