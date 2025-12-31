حاسب MatePad الجديد من هواوي.. ما مواصفاته ومميزاته؟



وكالات

بدأت هواوي بالترويج لحاسب MatePad بنسخة 2026، والذي صممته لينافس أفضل الحواسب اللوحية من حيث المواصفات والأداء.

حصل MatePad 11.5 الجديد على هيكل أنيق مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده "262.6/177.5/6.1" ملم، وزنه 515ج.

شاشته أتت TFT LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها "1600/2456" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 600 nits، وكثافتها تعادل 255 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Harmony OS 5.1، ومعالج Kirin T82B، ومعالج رسوميات Maleoon 920c، وذواكر وصول عشوائي 8/12 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأساسية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

دعمته هواوي أيضا بـ4 مكبرات صوت عالية الأداء، وقلم للكتابة والرسم على الشاشة، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Bluetooth 5.2 لنقل البيانات والاقتران بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، وزودته ببطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40، ويؤمن الحاسب ميزة الشحن اللاسلكي العكسي للأجهزة المحمولة الأخرى باستطاعة 5 واط، وفقا لروسيا اليوم.