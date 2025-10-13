تطبيق جديد من إنستجرام يشعل المنافسة مع يوتيوب.. ما هو؟

تستعد منصة إنستجرام، التابعة لشركة ميتا، لاقتحام أجهزة التلفزيون الذكية قريبا، في خطوة جديدة تعكس رغبة الشركة في تعزيز حضورها بمجال الفيديو.

وكشف الرئيس التنفيذي للمنصة، آدم موسيري، عن نية إطلاق تطبيق مخصص للتلفزيونات الذكية، يسمح بمشاهدة مقاطع الريلز العمودية على الشاشات الكبيرة، مع إمكانية التمرير ومتابعة المحتوى بسهولة من أريكة المنزل، وفق ما نقله موقع Digital Trends.

وقال موسيري إن المشاهدين أصبحوا يقضون وقتا أطول في مشاهدة المحتوى الاجتماعي على التلفزيون، مضيفا بأسف: "كنت أتمنى لو بدأنا هذا المشروع قبل سنوات".

تجربة اجتماعية على التلفزيون

سيجلب التطبيق تجربة اجتماعية جديدة إلى الشاشات الكبيرة، لكن "إنستجرام" لا يسعى لمنافسة منصات بث مثل نتفليكس أو ديزني بلس، إذ لن تشتري "ميتا" حقوق بث لمباريات أو برامج، بل ستركز على المحتوى الذي يصنعه المستخدمون بأنفسهم.

خطوة استراتيجية لمنافسة يوتيوب وتيك توك

تُعد هذه الخطوة تحولا استراتيجيا في مسار "ميتا" لمنافسة يوتيوب وتيك توك داخل غرف المعيشة، خاصة أن يوتيوب يحتكر حاليا تجربة الفيديو على أجهزة التلفزيون الذكية.

وتراهن الشركة على قاعدتها الضخمة التي تتجاوز 3 مليارات مستخدم شهريا لتحويل "إنستجرام" من تطبيق صور إلى منصة فيديو متكاملة.

كما سيعزز التطبيق الجديد من انتشار الريلز، التي أصبحت محور تجربة المستخدم على "إنستجرام"، إلى حد أن التطبيق على أجهزة الآيباد يُفتح مباشرة على تبويب الريلز.