ما هي الميزة الجديدة من واتساب بشأن الصور والفيديو؟

يواصل تطبيق المراسلة الشهير واتساب، المملوك لشركة ميتا، تطوير خدماته عبر ميزة جديدة تتيح اختيار جودة الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها تلقائيا.

تحكم أكبر في جودة الوسائط

وتمنح الميزة الجديدة المستخدمين حرية تحديد جودة الوسائط التي تحمل تلقائيا، بحيث يمكنهم الاختيار بين إعطاء الأولوية لحجم الملف الأصغر أو لوضوح الصورة الأعلى، وفقا لموقع "WABetaInfo" المتخصص في أخبار واتساب.

وتهدف هذه الخاصية إلى تحسين إدارة مساحة التخزين وحجم استهلاك البيانات، مع توفير تجربة استخدام مرنة تتناسب مع ظروف الشبكة وتفضيلات كل مستخدم.

خيارات متاحة في الإعدادات

ويمكن تفعيل الميزة الجديدة من خلال قسم التخزين والبيانات في إعدادات التطبيق، حيث سيظهر خيار جديد بعنوان جودة التنزيل التلقائي (Auto-download quality)

وعند فتح هذا الخيار، يمكن للمستخدم الاختيار بين نمطين، الأول الجودة القياسية وهي تقلل حجم الملفات عبر الضغط، مما يجعل التنزيل أسرع ويوفر البيانات، بينما الثاني الجودة العالية التي تحتفظ بدقة أوضح وتفاصيل أفضل لمن يفضلون أعلى جودة بصرية.

نسختان من كل ملف بسبب التشفير

عند إرسال صورة أو فيديو بجودة عالية، يقوم واتساب بإنشاء نسختين من الملف واحدة قياسية وأخرى بجودة عالية بسبب نظام التشفير الشامل الذي يمنع ضغط الملفات على الخوادم مباشرة.

ويقوم التطبيق تلقائيا بتنزيل النسخة التي تتطابق مع الإعداد الذي اختاره المستخدم، بينما يمكن لاحقا تحميل النسخة عالية الدقة يدويا بالنقر على أيقونة HD.

وظهرت هذه الميزة لأول مرة في يونيو الماضي، لكنها الآن أصبحت متاحة لعدد أكبر من المستخدمين ضمن النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب على نظام iOS.

ومن المتوقع أن يتم طرحها رسميا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، لتكون واحدة من أبرز التحديثات التي تمنح المستخدمين تحكمًا أوسع في طريقة إدارة الوسائط داخل التطبيق.