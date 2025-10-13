"بارو سيرفس".. خدمة مبتكرة تتيح تصليح الهواتف دون زيارة مراكز الصيانة

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية خدمة جديدة في مجال خدمة العملاء تحت اسم "بارو سيرفس"، تهدف إلى تسهيل عمليات فحص وصيانة الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الصيانة التقليدية.

وتبدأ سامسونج في تطبيق الخدمة مبدئيا داخل كوريا الجنوبية اليوم الاثنين وتشمل في مرحلتها الأولى أربع مواقع رئيسية هي متجر سامسونج في ذا هيونداي سيول ومتجر جاليريا جوانججيو ومتجر سامسونج ومتجر سانغدو.

ما هي خدمة بارو سيرفس؟

تتكون الخدمة الجديدة من خيارين رئيسيين الأول هو خدمة الفحص البسيط التي تتيح للعملاء فحص أجهزتهم مباشرة في متاجر سامسونج دون الحاجة للذهاب إلى مركز صيانة متخصص ويمكن معالجة المشكلات البسيطة على الفور مثل تركيب لاصق الشاشة أو فحص الأداء السريع.

أما الخيار الثاني فهو خدمة هاروبك التي تسمح للعميل بترك الجهاز في المتجر لينقل إلى أقرب مركز صيانة معتمد ثم يعاد إليه بعد الإصلاح وتشمل الخدمة أجهزة Galaxy المختلفة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات الذكية والسماعات اللاسلكية وحتى بعض الأجهزة المنزلية الصغيرة.

تشخيص احترافي

ويقوم فني مختص بفحص الجهاز عند تسليمه باستخدام برنامج تشخيص احترافي لتحديد نوع العطل بدقة وتهدف سامسونج من خلال هذه الخدمة إلى توفير وقت العملاء وتقديم تجربة أكثر راحة وذكاء.

تختلف تفاصيل الخدمة حسب الموقع لكن ساعات العمل تتوافق مع ساعات تشغيل المتاجر نفسها ويمكن للعملاء الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر موقع سامسونج الرسمي كما تخطط الشركة لتوسيع تجربة بارو سيرفس إلى مزيد من المواقع داخل كوريا وخارجها بعد دراسة احتياجات المستخدمين وتحليل الطلب على الخدمة.